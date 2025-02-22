Самотужки лікувала дитину від COVID-19: на Івано-Франківщині матір засудили через смерть доньки

Суд Івано-Франківської області визнав винною 39-річну жінку, яка злісно не виконала батьківські обов'язки, що призвели до смерті її 16-місячної доньки.

Про це йдеться в оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень вироку.

Трагедія сталася у березні 2024 року. 39-річна матір багатодітної родини дозволила 16-місячній доньці поїхати з неповнолітньою сестрою до родичів, де дівчинка застудилася. Хвороба швидко прогресувала, з’явилися висока температура, кашель та діарея.

Медики рекомендували госпіталізацію, однак жінка відмовилася, вирішивши лікувати дитину вдома. Зважаючи на те, що дитина мала хронічні захворювання, а саме білково-енергетичну недостатність та анемію, її стан швидко погіршився, і вона померла 12 березня від ускладнень COVID-19.

Обвинувачена у злісному невиконанні батьківських обов’язків, щиро розкаялася під час судового засідання. Вона визнала свою провину та звернулася до суду з проханням не карати її суворо, наголошуючи на тому, що на утриманні має чотирьох малолітніх дітей. Суд врахував ці обставини як пом’якшувальні при призначенні покарання.

Суд призначив жінці іспитовий строк терміном на 1 рік.

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