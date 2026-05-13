Укрaїнa
"Самовбивство для нашої держави": Жорін різко висловився про трудових мігрантів в Україні

Максим Жорін спрогнозував наслідки залучення трудових мігрантів в Україну.

Руслана Сивак
Максим Жорін

Завезення трудових мігрантів є загрозою для української державності, а суспільне невдоволення цією темою може призвести до протестів.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Яка загроза від мігрантів — позиція Жоріна

Військовий наголосив, що залучення іноземної робочої сили є «самовбивством» для країни, навівши як приклад досвід Європи. За його словами, ті, хто просуває такі ідеї, або не пов’язують своє життя з Україною, або діють в інтересах грантодавців.

«Невдоволення нашого суспільства мігрантами — це ніх*** не російське ІПСО, а реальна позиція українців. До якої потрібно дослухатись. Завезення трудових мігрантів є однозначним самовбивством для нашої держави», — підкреслив Жорін.

На думку заступника командира, ігнорування позиції громадян може викликати пряму реакцію в суспільстві.

«Зважаючи на рівень напруги, який викликає ця тема, прогнозую, що скоро можуть бути й наслідки — в першу чергу на українських вулицях», — зазначив він.

Трудові мігранти в Україні — останні новини

Нагадаємо, мери деяких міст в Україні заявили, що через брак кадрів до роботи залучають іноземців. Зокрема, мігранти вже працюють на будівництві в Івано-Франківську.

Також повідомлялося, що в Україні дефіцит кадрів можуть заповнити працівники з країн Азії та Африки, які згодні на оплату праці, що суттєво нижча за доходи українців. Зокрема, йдеться про працівників з Індії, Бангладеш, Ефіопії і низки інших країн.

Раніше ми писали, що близько 70% українців, що виїхали через війну, не повернуться, а економіка вже потерпає від дефіциту робочих рук у всіх секторах. Україна гостро потребує трудових мігрантів.

