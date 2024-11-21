Самовільне залишення частини чи дезертирство: у ВР підтримали важливий законопроєкт

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини (СЗЧ) або дезертував.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

За цей законопроєкт проголосували 253 депутати.

Зокрема, законопроєкт пропонує:

дозволити військовослужбовцям, які вперше вчинили СЗЧ чи дезертували, добровільно повертатися на службу. У такому разі дія їхнього контракту продовжиться

поновити виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій після повернення на службу

якщо ж військові, які після першого СЗЧ чи дезертирства повернулися на службу, то розпочаті проти них кримінальні провадження не мають бути підставою для відмови у прийнятті їх на військову службу

Нагадаємо, очільник Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив, що в Україні є тенденція до зростання фактів СЗЧ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у всіх бригадах, навіть ідеальних, є випадки СЗЧ, і на це є різні причини.

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