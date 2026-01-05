- Дата публікації
Самовільне залишення частини: капітан ЗСУ назвав головні причини проблеми
Одна з ключових причин самовільного залишення частини — нестача особового складу, через яку неможливо забезпечити повноцінні ротації, зазначив начальник ППО Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко.
СЗЧ виникає через брак ротацій і відсутність роботи з людьми.
Таку думку в етері Новини.LIVE висловив начальник ППО Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко з позивним «Бочка».
Військовий зазначив, що одна з ключових причин самовільного залишення частини — нестача особового складу, через яку неможливо забезпечити повноцінні ротації.
За словами Самойленка, фронт доводиться утримувати без пауз, що напряму впливає на психологічний стан військових.
«Водночас вирішальним фактором є робота з людьми — ідеологічна, психологічна, постійна комунікація з командирами та службами підтримки», — зазначив він.
Самойленко наголосив, що важливо не лише запобігати СЗЧ, а й давати можливість повернення.
«Помилки трапляються, і держава має залишати військовим шанс повернутися до служби та виконання своїх обов’язків», — резюмував капітан ЗСУ.
Нагадаємо, в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ.