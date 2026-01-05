Самовільне залишення частини: капітан ЗСУ назвав головні причини проблеми

СЗЧ / © скриншот з відео

СЗЧ виникає через брак ротацій і відсутність роботи з людьми.

Таку думку в етері Новини.LIVE висловив начальник ППО Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко з позивним «Бочка».

Військовий зазначив, що одна з ключових причин самовільного залишення частини — нестача особового складу, через яку неможливо забезпечити повноцінні ротації.

За словами Самойленка, фронт доводиться утримувати без пауз, що напряму впливає на психологічний стан військових.

«Водночас вирішальним фактором є робота з людьми — ідеологічна, психологічна, постійна комунікація з командирами та службами підтримки», — зазначив він.

Самойленко наголосив, що важливо не лише запобігати СЗЧ, а й давати можливість повернення.

«Помилки трапляються, і держава має залишати військовим шанс повернутися до служби та виконання своїх обов’язків», — резюмував капітан ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ.