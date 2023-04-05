"Самозахист": на Одещині рій бджіл покусав злодіїв, які крали вулики (фото)

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.
У місті Балта Одеської області 27-річний чоловік та його 7-річний брат намагались вкрасти вулики, проте на них накинувся рій бджіл. Через це підозрювані пішли ні з чим.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
До поліції звернувся 70-річний місцевий житель, який повідомив, що невідомі пробралися на його пасіку, намагаючись вкрасти вулики, проте з невідомих причин у них це не вдалось.
Поліція розшукала підозрюваних. Це - 27-річний чоловік, який разом із 7-річним братом намагались пограбувати пасічника. Підозрюваний заявив, що їм не вдалось нічого вкрасти, оскільки бджоли вирішили "самозахиститись" та напали на них.
Дорослому чоловіку висунули звинувачення у незакінченому замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжці), поєднаному з проникненням у сховище та вчиненому в умовах воєнного стану, а також втягуванні малолітнього у протиправну діяльність. Тепер підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Рівненщині загинув чоловік, який стояв біля блокпоста — на нього наїхало авто, яке втрапило у ДТП.
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