Самозакоханість та імперські апетити Путіна: аналітик CNN пояснив кінцеву мету "фюрера" щодо України

Читати думки президента Росії Володимира Путіна – завдання непросте, але іноді кремлівський лідер таки дозволяє робити це.

Так було у четвер, коли Путін зустрівся із групою молодих російських підприємців. Усім, хто шукає підказки про те, яким може бути кінцевий план Путіна щодо України, варто ознайомитись зі стенограмою бесіди.

Про це пише оглядач CNN Натан Ходж.

Слова Путіна кажуть самі за себе: його мета в Україні - відновлення Росії як імперської держави.

Багато аналітиків швидко підхопили одне з найбільш провокаційних висловлювань Путіна, коли він порівняв себе з Петром Великим — російським царем-модернізатором і засновником Санкт-Петербурга – батьківщини Путіна, – який прийшов до влади наприкінці 17 століття.

"Петро Великий вів Північну війну 21 рік", — сказав, очевидно, самовдоволений Путін. "На перший погляд, він воював зі Швецією, щось у неї відбираючи... Він нічого не забирав, він повертався. Ось як це було", - сказав Путін і додав, що це не важливо, що європейські країни не визнали силове захоплення Петром Великим цієї території.

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"Коли він заснував нову столицю, жодна з європейських країн не визнала цю територію частиною Росії, всі визнали її частиною Швеції. Однак із незапам'ятних часів там жили слов'яни разом із фінно-угорськими народами, і ця територія була під контролем Росії. Те саме стосується західного напрямку, Нарви. Навіщо йому туди йти? Він повертався і зміцнював, ось що він робив", - заявив очільник країни-окупанта.

Прямо натякаючи на власне вторгнення в Україну, Путін додав: "Очевидно, що на нашу долю також випало повертатися і зміцнювати".

Такі заяви швидко засудили українці, які сприйняли їх як відкрите визнання імперських амбіцій Путіна.

"Зізнання Путіна про захоплення землі та порівняння себе з Петром І доводять: ніякого "конфлікту" не було, лише криваве захоплення країни під надуманими приводами народного геноциду. Ми повинні говорити не про "збереження обличчя (Росії - ред.)", а про її негайну деімперіалізацію", – написав у Twitter радник очільника ОП Михайло Подоляк.

Тут є що осмислювати як з погляду історії, так і з точки зору поточних подій. Подоляк натякав на розмови у міжнародних столицях про те, щоб запропонувати Путіну спосіб "зберегти обличчя" шляхом деескалації чи припинення бойових дій в Україні. Президент Франції Еммануель Макрон очолив такі пропозиції, заявивши, що світ "не повинен принижувати Росію" у пошуках дипломатичного рішення.

Ці аргументи, можливо, здавалися розумнішими до 24 лютого. Напередодні вторгнення Путін виклав низку скарг, щоб обґрунтувати і виправдати війну: від розширення НАТО на схід до надання Заходом військової допомоги Україні.

Але слід прочитати стенограму виступу Путіна уважніше, і картина раціонального геополітичного торгу відпадає.

"Для того, щоб претендувати на якесь лідерство – я навіть не говорю про світове лідерство, я маю на увазі лідерство в будь-якій сфері – будь-яка країна, будь-який народ, будь-яка етнічна група повинні забезпечити свій суверенітет. Тому що немає проміжного стану: або країна суверенна, або це колонія, як би колонії не називалися", – сказав Путін.

Іншими словами, існує дві категорії держави: суверенна і підкорена. З імперської точки зору Путіна, Україна повинна потрапити в останню категорію. Російський "фюрер" уже давно стверджує, що українці не мають легітимної національної ідентичності і що їхня держава, по суті, є "маріонеткою Заходу". Іншими словами, він вважає, що українці не мають власної волі і є підданими.

"Згадуючи Петра Великого, стає зрозуміло, що цілі Путіна зумовлені певним відчуттям історичної долі. І проєкт Путіна щодо відновлення імперії може — теоретично — поширитися на інші території, які колись належали Російській імперії чи Радянському Союзу, що має викликати тривогу в усіх країнах, які виникли після розпаду СРСР", - пише аналітик.

Раніше цього тижня депутат від прокремлівської партії "Єдина Росія " вніс до Держдуми проєкт закону, який скасовує радянську резолюцію про визнання незалежності Литви. Тобто ця країна зараз може бути членом НАТО і частиною Європейського Союзу, але в путінській Росії така неоколоніальна позиція депутатів є найвірнішим проявом лояльності до президента.

І це не віщує нічого хорошого для майбутнього Росії. Якщо не зважати на імперське минуле Росії – чи то під радянським, чи то під царським виглядом – сумнівно, що Росія без Путіна відмовиться від ідеї підкорення своїх сусідів або стане більш демократичною державою.

Колишній радник США з національної безпеки Збігнєв Бжезінський стверджував , що Росія може розлучитися зі своїми імперськими звичками, лише якщо вона готова відмовитися від своїх претензій на Україну.

"Не можна вважати, що без України Росія перестає бути імперією, але коли Україна підпорядковується, Росія автоматично стає імперією", — писав він у 1994 році.

Однак Путін розраховує на щось протилежне: щоб Росія вижила, стверджував він, вона повинна залишатися імперією, незважаючи на людські втрати.

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