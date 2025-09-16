Samsonite: історія улюбленого бренду мандрівників, що підкорив ринок

Реклама

Саме таку репутацію має компанія Samsonite — офіційний дистриб’ютор продукції легендарного бренду, а також колекцій від American Tourister, TUMI та Lipault. Але як почалася ця історія успіху і що допомагає виробнику підтримувати свої позиції понад століття — дізнаймося далі.

Від майстерні в Денвері до міжнародного лідера: історія Samsonite

Історія бренду розпочалася ще в 1910 році в США. Засновник компанії Джессі Швейдер прагнув створити багаж, що не боїться жодних дорожніх пригод. Саме ця ідея стала поштовхом до створення першої валізи Samsonite, яка побачила світ у 1939 році.

Цей виріб став новим стандартом міцності, але бренд не зупинявся на досягнутому. Згодом компанія представила революційні для тих часів рішення: надлегкі моделі, пластикові валізи й вироби на колесах.

У наступні десятиліття компанія стрімко розширювалася та створила мультибрендовий портфель. Сьогодні Samsonite володіє молодіжним American Tourister, преміальним TUMI, стильним Lipault і спортивним Gregory. Це дає змогу охоплювати всі сегменти ринку та задовольняти потреби різних категорій споживачів.

Для подорожей і на кожен день: асортимент інтернет-магазину Samsonite

У каталозі samsonite.ua зібрано все, що може знадобитися мандрівнику. На сайті ви знайдете:

місткі та надійні валізи різних розмірів та форматів;

зручні рюкзаки для міста, коротких подорожей та роботи;

ділові сумки, а також моделі на колесах для поїздок;

легкі дитячі моделі з яскравим дизайном із зображенням улюблених героїв.

Усі товари проходять жорсткі тестування на міцність і стійкість до навантажень. Це гарантує, що ваш багаж витримає все — пересадки, багажні стрічки, десятки поїздок та сотні випадкових ударів.

Стиль та преміальність: які бренди представлені на сайті samsonite.ua

Samsonite — це класика, що приваблює міцністю та технологічними рішеннями. Але асортимент магазину не обмежується лише цим. Офіційний дистриб’ютор пропонує дорожні аксесуари від:

American Tourister — яскраві кольори та трендові дизайни орієнтовані здебільшого на молодь та сімейні подорожі;

TUMI — популярне рішення для бізнес-поїздок, вироби поєднують преміальні матеріали й бездоганну ергономіку, валізи TUMI можна побачити у фільмі з Бредом Піттом, а серед його амбасадорів — зірки футболу та пілоти Формули 1;

Lipault — легкі, витончені сумки та валізи з французьким шармом та акцентом на елегантність.

Завдяки такому асортименту кожен мандрівник може знайти варіант, що підкреслить його стиль та максимально відповідатиме потребам.

Сервіс та підтримка: чому з Samsonite можна подорожувати спокійно

Ще один плюс офіційного магазину — це сервіс. В Україні працює авторизований сервісний центр у Києві, а світова мережа дає змогу звернутися за підтримкою під час подорожей за кордоном.

Такий підхід гарантує, що багаж від samsonite.ua слугуватиме вам роками, а ви можете спокійно відпочивати чи вирішувати робочі питання, не переймаючись щодо деталей.