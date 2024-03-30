"Самурайка з дрючком": військовий закликав покарати жінок, які напали на бус ТЦК

Військовий вважає, що якщо не покарати жінку, яка побила вікна у бусі ТЦК, то ніякий новий закон про мобілізацію уже не потрібен – його просто ігноруватимуть.

Інцидент у Хмельницкій області, де натовп жінок напав на автомобіль ТЦК, є обурливим, а самі дебоширки мають відповідати за законом.

Таку думку висловив військовослужбовець і журналіст Єгор Чечеринда.

"Вибачте, скажу непопулярне. Дії цієї "самурайки з дрючком" з села Кунів Плужненської громади Хмельницької області, яка побила військове авто разом з військовослужбовцями місцевого ТЦК СП, точно підпадають під статтю 114-1 Кримінального кодексу - "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період", – зазначив військовий.

Він нагадав, що за такі дії загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. Чечеринда називає показовим, чи притягнуть до відповідальності "найактивнішу" жінку, яка побила вікна у автівці ТЦК.

"Якщо ця громадянка не потрапить до слідчого, а потім – на лаву підсудних, то жодних нових "законів про мобілізацію" можна вже буде не ухвалювати... Нащо ще один закон, якщо "вдячні громадяни" все одно підетруть ним д**у", – вважає Чечеринда.