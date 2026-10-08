Сан замість повістки: єпископ ПЦУ "висвятив" 291 ухилянта, але уникнув тюрми

Суд пом’якшив вирок єпископу ПЦУ, який створив «армію» псевдодияконів-ухилянтів / © Фото з відкритих джерел

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Єпископ ПЦУ Кирило Михайлюк уникнув тюремного покарання за те, що за гроші висвячував ухилянтів у священнослужителів, щоб ті отримали бронювання від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Калуського міськрайонного суду.

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Як керівник Ужгородсько-Хустської єпархії ПЦУ, єпископ Кирило за хабар від 1 до 2 тисяч доларів допомагав чоловікам, які не планували виконувати священничі обов’язки, отримати сан диякона чи священника. Зазначається, що таким чином безпідставне бронювання отримав аж 291 новоспечений «священнослужитель», які навіть не мали духовної освіти.

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Перший випадок, коли з ухилянта зробили «диякона», стася у червні 2023 року. Військовозобов’язаний чоловік через посередника домовився із єпископом Кирилом про виготовлення дияконського посвідчення.

Чоловік не відповідав вимогам ПЦУ як кандидат на священнослужителя і не проходив передбаченої церковними правилами хіротонії (висвячення на священнослужителя). Проте у приватній друкарні в Івано-Франківську для нього виготовили посвідчення диякона та ставленичу грамоту від імені єпархії, а на офіційному сайті єпархії розмістили інформацію про нібито проведену ще 13 грудня 2020 року дияконську хіротонію.

Раніше ми писали, що єпископ Кирило особисто супроводжував своїх «ставлеників» до ТЦК у церковній рясі, щоб підтвердити їхній статус священнослужителів і забезпечити відстрочку від призову. За свої «послуги» єпископ брав винагороду від 1 000 до 2 000 доларів США.

У судовій справі детальніше описується цей випадок. У листопаді 2024 року єпископ особисто прибув з іншим ухилянтом до ТЦК. Одягнений у рясу та використовуючи свій статус єпископа, він запевнив ТЦК у нібито дійсності та належності ухилянта до священного сану. У ТЦК повірили єпископу, внесли до реєстру відповідну інформацію і не призвали цього військовозобов’язаного. І це — не єдиний випадок, коли Кирило їздив до ТЦК, щоб особисто підтвердити бронювання у своїх «клієнтів».

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Таким чином, у період від червня 2023 року до листопада 2025-го єпископ забезпечив безпідставне оформлення і видання документів про нібито набуття сану диякона та належність до священнослужителів 291 військовозобов`язаній особі.

Окрім того, 2025 року єпископ неодноразово просив керівництво Православної церкви України визнати свою єпархію «критично важливою» релігійною організацією задля подальшого бронювання священнослужителів.

Як покарали єпископа-хабарника

Єпископа судили за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Проте він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, щоб пом’якшити покарання.

Як виявилося, єпископ має інвалідність II групи. Судячи з усього, об’єктивність її надання наразі не перевірялася. Також він переказав 500 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Ці обставини були визначені судом як пом’якшувальні.

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Калуський міськрайонний суд визнав Кирила винним і призначив йому три роки іспитового терміну.

Нагадаємо, за скоєне синод ПЦУ відсторонив єпископа Кирила від управління Ужгородською єпархією та відправив його «на спокій» (пенсію). Також йому заборонили звершувати таїнства хіротонії та видавати будь-які офіційні документи щодо належності осіб до духовенства.

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