Санаторій "Корал" у Криму отримав мільйони від влади РФ: ЗМІ знайшли слід українських власників – розслідування

Український слід у курортному бізнесі в Криму під прапором окупантів.

У тимчасово окупованому Криму журналісти знайшли "клон" української компанії "Санаторій "Корал", зареєстрованої за законодавством Росії. Власниками компанії є колишня дружина ексрегіонала Ельбруса Тедеєва, дружина президента Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) Ростислава Щокіна та борець-білорус із проросійськими поглядами Віктор Крейдич. Від 2015 року ООО "Санаторий "Коралл" отримав від московської влади понад 2 мільйона доларів.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" та видання "Бюро".

Санаторій "Корал" – це шестиповерхова будівля у приватному секторі Євпаторії, в селищі Заозерне. Звідси до узбережжя Чорного моря – близько кілометра, йдеться у розслідуванні.

Санаторій "Корал" під Євпаторією / Фото: Радіо Свобода

"Корал" 2005 року придбало "приватне підприємство – фірма "БНА" з Рівного, а через п'ять років його співвласницями стали обраниці двох друзів. Фаїна Тедеєва – на той час дружина народного депутата від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва та Наталія Щокіна – дружина президента Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) Ростислава Щокіна.

Тедеєва і Щокіна, йдеться у розслідуванні, об`єднує спорт і кумівство. Перший – олімпійський чемпіон з вільної боротьби, другий – майстер спорту і президент Асоціації спортивної боротьби Києва.

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І хоча Ростислав Щокін заявив "Схемам", що Крейдич – це людина, яка "колись була знайома" і з ним родина не підтримує стосунки "дуже-дуже давно", білоруський борець залишався бізнес-партнером Наталії Щокіної в Україні майже до кінця 2022 року.

Від лютого 2022 року Віктор Крейдич є головою правління "Товариства дружби "Росія – Білорусь" з боку Білорусі, а також входить до так званої "Ради зі зміцнення дружби" "Білорусь – Україна – Росія – Китай". Від імені цих структур Віктор Крейдич виступав із проросійською та антизахідною риторикою.

Віктор Крейдич

За даними аналітичної платформи YouControl, Щокіна залишалась співвласницею ТОВ "Санаторій "Корал" (таку назву отримала фірма "БНА", що володіє санаторієм, після перейменування 2013-му року) аж до листопада 2022-го.

Фаїна Тедеєва розповіла журналістам "Схем", що розлучилася з ексрегіоналом дев'ять років тому, однак підтвердила його давні товаристські відносини з Ростиславом Щокіним: "вони куми, чоловік (колишній – ред.) хрестив у них (Щокіних – ред.) дитину".

Фаїна Тедеєва та Ельбрус Тедеєв з донькою / Фото: Радіо Свобода

Разом зі Щокіною і Тедеєвою 2010 року співзасновником фірми "БНА" став і білорус Віктор Крейдич. Він також спортивний функціонер: майстер спорту з боротьби, призер чемпіонатів СРСР, зараз – заступник голови Білоруської федерації боротьби.

"Бажання українських партнерів дистанціюватися від Віктора Крейдича після початку повномасштабного вторгення РФ можна легко пояснити: він має проросійські погляди, підтримує військову агресію проти України та бере участь у заходах за участі російських силовиків", - говориться у розслідуванні.

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Джерела "Схем" в українській спецслужбі повідомили, що щодо Крейдича "ведеться контррозвідувальна робота".

Розслідувачі встановили, що важливі зміни в діяльності ТОВ "Санаторій "Корал" сталися 2014 року, коли Росія окупувала Кримський півострів.

Зокрема, у листопаді в реєстрі юридичних осіб РФ з'явився клон української компанії – російське ООО "Санаторий "Коралл" із тими ж засновниками. Його частки розподілилися так: 60% у Наталії Щокіної, 20% – у Фаїни Тедеєвої і 20% – у Віктора Крейдича. Директором компанії став Юрій Пивоваров, і на той час, і нині – керівник українського ТОВ "Санаторій "Корал".

За підрахунками журналістів "Схем" за період від 2015 по кінець 2022 років, російський "Корал" отримав від влади РФ контрактів на 196,48 мільйона російських рублів (це 2,2 мільйона доларів США). Останню угоду з "Дирекцією з забезпечення діяльності організацій праці" укладено у травні 2022 року. Крім цього, ООО "Санаторий "Коралл" у часи епідемії COVID-19 отримав російської державної підтримки на суму близько 20 тисяч доларів США.

За інформацією журналістів, Наталія Щокіна щонайменше двічі відвідувала окупований півострів після 2014 року.

Так, журналісти знайшли рішення Арбітражного суду республіки Крим у Сімферополі, який розглядав звернення Наталії Щокіної – вже після початку повномасштабного російського вторгнення вона просила визнати збори учасників ООО "Санаторий "Коралл" недійсними і ліквідувати підприємство.

Також журналісти "Схем" отримали протокол зборів від листопада 2014 року, на яких ухвалювалося рішення про реєстрацію російського ООО "Санаторий "Коралл" у Криму у "зв’язку з приведенням у відповідність до законодавства Російської Федерації". На ньому є підпис і Наталії Щокіної, і Фаїни Тедеєвої. Віктор Крейдич, як зазначено, був відсутнім.

Протокол зборів від листопада 2014 року / Фото: Радіо Свобода

У розпорядженні журналістів є ще один протокол загальних зборів учасників ООО "Санаторий "Коралл" з підписами Щокіної і Тедеєвої – про зміни до статуту.

Протокол загальних зборів учасників ООО "Санаторий "Коралл" з підписами Щокіної і Тедеєвої – про зміни до статуту / Фото: Радіо Свобода

Журналісти поспілкувалися із Юрієм Пивоваровим, який значиться директором і в українському ТОВ "Санаторій "Корал" і в російському ООО "Санаторий "Коралл". Саме його уповноважили на зборах у листопаді 2014 року подати пакет документів до податкової РФ.

Він заявив, що Щокіна і Тедеєва були свідомі того, що 2014 року компанія перереєстровується у відповідності до російського законодавства.

"Вони і володіють (російським підприємством – ред.). Як би ми без них це робили? Що це за нісенітниця?", – обурився Пивоваров.

Світлана Машкова, яка представилася адвокаткою-представницею Наталії Щокіної, у свою чергу, назвала ці слова неправдивою інформацією.

Журналісти "Схем" знайшли підписи Тедеєвої і Щокіної на документах українських компаній. Візуально можуть здатися подібними, але для професійного порівняння, повідомили журналістам експерти, потрібні не скани, а оригінали документів і юридичне значення може довести лише офіційна замовлена українськими правоохоронцями експертиза.

Підписи Тедеєвої і Щокіної на документах українських компаній / Фото: Радіо Свобода

Родина Ростислава Щокіна, який очолює найбільший економіко-гуманітарний заклад вищої освіти України МАУП, заперечує свою причетність до російської компанії у Криму. Попри те, що документи, які є у російських реєстрах, свідчать про інше.

При цьому бізнес-партнерка Наталії Щокіної, колишня дружина ексрегіонала Ельбруса Тедеєва Фаїна, допускає, що могла підписувати якісь документи на прохання свого чоловіка. У тому числі і щодо реєстрації бізнесу за російськими законами на окупованому півострові.

Нагадаємо, ЗМІ дізнались, хто навчає новобранців окупаційної армії РФ.

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