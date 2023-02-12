Санкції проти російської "атомки" та ситуація в енергетиці після ракетних ударів: Зеленський надав подробиці

Усі елементи російської системи, які задіяні у війні, мають бути ізольовані.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську атомну галузь.

Про це йшлося під час звернення глави держави 12 лютого.

"Ми робимо все, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну. Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні – наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії. Усі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи", – зазначив Зеленський.

Також президент зазначив, що з початком нового робочого тижня споживання електрики зросте, а отже, будуть графіки відключень.

"Але сам факт, що після постійних терористичних атак ракетами й "Шахедами", після масованого ракетного нальоту цього тижня ми можемо пройти такі спокійні енергодні, доводить професійність наших енергетиків і надзвичайну самовідданість кожного й кожної, хто працює задля збереження нашої енергосистеми", – додав він.

Президент висловив вдячність українським енергетикам, усім ремонтним бригадам, працівникам ДСНС, комунальних служб, обласної та місцевої влади, які допомагали. Та бізнесу, який долучався до відповідних робіт.

Окремо він подякував бійцям ЗСУ.

"Слава всім, хто боронить Бахмут, Вугледар, Часів Яр, Мар’їнку, Авдіївку, на всіх напрямках на Донеччині, на Луганщині та по всьому фронту! Стійкість, єдність і взаємодопомога – це наша сила!" – сказав президент.

Нагадаємо, з указом №75/2023 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" можна ознайомитися на офіційному сайті президента України.

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