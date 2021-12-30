Санкції проти контрабандистів: Данілов розповів, скільки грошей надійшло до бюдету

Санкції проти контрабандистів: Данілов розповів, скільки грошей надійшло до бюдету

Данілов запевнив, що надходження до бюджету триватимуть і далі.

Після введення санкцій РНБО проти контрабандистів до державного бюджету додатково надійшов 71 млрд грн.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Він запевнив, що санкції проти контрабандистів працюють.

"Йшлося (на засіданні РНБО — Ред.) про наших контрабандистів. На сьогоднішній день ми вже з впевненістю можемо сказати, що кількість грошей, які надійшли до бюджету після введення санкцій — 71 млрд грн. Ми, звичайно, хотіли, щоб було більше. Але це тільки початок і зупинятися ми не збираємося", — сказав Данілов.

Нагадаємо, що у на початку квітня Володимир Зеленський вперше затвердив санкції проти топ-10 контрабандистів та російських компаній. Потім РНБО ухвалила другий пакет санкцій проти 12 контрабандистів.

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