Санкції проти контрабандистів: Зеленський підписав указ, який увів в дію рішення РНБО

Їм забороняється виведення капіталів з України та здійснювати на її території будь-яку діяльність.

Президент України Володимир Зеленський застосував санкції проти ключових контрабандистів та низки компаній. Вони передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження транзиту ресурсів (або припинення), перевезень територією України тощо.

Про це йдеться в указі №219, що оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 квітня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", – йдеться у постанові.

Так, під санкціями залишаються:

Громадянин Ізраїлю Вадим Альперін;

Громадянин Румунії Александр Єріміцюц;

Громадянин Румунії Юріє Кушнір;

Громадянин України Орест Адамчо;

Громадянин України Віктор Шерман;

Громадянин Росії Андрій Попов;

Громадянин Вірменії Араік Амірханян.

Крім цього, під санкції потрапили 86 компаній, які також пов'язують з головними контрабандистами України. До переліку увійшли українські, китайські та російські фірми.

Раніше у Німеччині затримали судно з російськими товарами.

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