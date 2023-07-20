Санкції проти РФ: у Зеленського пояснили, хто та за що потрапив під нові обмеження США

Санкції торкнуться близько 120 юридичних та фізичних осіб, зокрема й тих, які розташовані в Киргизстані.

США запроваджують санкції проти широкого кола юридичних та фізичних осіб у сферах оборони, технологій, фінансових послуг та енергетичних галузей РФ.

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Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що санкції торкнуться близько 120 юридичних та фізичних осіб, зокрема й тих, які розташовані в Киргизстані. Під обмеженнями опиняються російські виробники зброї та високотехнологічні галузі, які підтримують оборонну промисловість РФ.

Серед них:

Алексінський хімічний комбінат — виробник боєприпасів і зброї.

Казанський Державний Казенний Пороховий Завод — виробник вибухових речовин, зброї, боєприпасів, стрілецької зброї та інших предметів оборони.

АТ НВО «Курганприбор» - виробник комплектуючих для ракетних систем, ракет і бомб.

Тамбовський Пороховий Завод — один з основних російських виробників боєприпасів для артилерії та стрілецької зброї.

АТ «Тульський патронний завод» - виробник боєприпасів для стрілецької зброї для російських військ.

Відкрите акціонерне товариство «Машинобудівний завод «Арсенал» - виробник військової та космічної техніки. Зокрема, «Арсенал» розробляє і виробляє техніку для російського флоту, твердопаливні ракетні двигуни, балістичні ракети.

Серед дотичних до сектору оборони компаній, включно з тими, що допомагають обходити санкції, обмеження запроваджені, зокрема, проти:

ТОВ «ІМЕКС Експерт» - російська логістична компанія, що працює у сфері закупівель західних товарів і обходить санкції.

ТОВ «Fivel» - російська технологічна компанія, яка здійснює оптові поставки електронних компонентів російським клієнтам.

ТОВ «П'ятий елемент Трейдинг» - російський постачальник електронних компонентів і пристроїв.

Radiant EK AO - московський дистриб'ютор комп'ютерних мікросхем та інших електронних компонентів.

ТОВ АБ Оптікс — російський виробник і постачальник оптики, що поставляє інфрачервоні камери та діагностичні системи.

ТОВ Fortap - російська технологічна компанія, яка імпортувала до РФ електроніку на мільйони доларів, у тому числі комп’ютерні компоненти з США.

AK Systems - російський розробник, виробник і дистриб'ютор високотехнологічних електронних пристроїв.

ZAO GTME Technologii – компанія з Киргизстану, яка здійснила десятки поставок товарів до Росії, включно з товарами, включеними до списку високопріоритетних товарів, зокрема, електронні інтегральні схеми.

OSOO Kargolayn (Cargoline) – компанія з Киргизії, яка відправила в РФ авіаційне обладнання іноземного виробництва на мільйони доларів, включно з авіакомпаніями, які підпадають під експортний контроль США.

Amegino FZE – інженерно-технічна компанія з ОАЕ, яка надає електронні компоненти та пов’язані галузеві послуги. Amegino відправив до РФ десятки партій електроніки, включаючи інтегральні схеми.

ТОВ АК Мікротех (АКМ) - російська фірма, що спеціалізується на мікроелектроніці.

MCI Trading DOO Beograd Palilula (MCI) – сербська фірма, яка здійснила численні поставки компонентів РФ.

Фінансові установи та банківський сектор — теж важлива складова пакету.

JSC Locko Bank - комерційний банк, розташований у Москві.

АТ «Петербурзький соціально-комерційний банк» - комерційний банк, розташований у Москві та Санкт-Петербурзі.

АТ «Комерційний банк «Солідарність».

АТ «Тінькофф Банк» - комерційний банк, який частково належить внесеному до списку США Володимиру Олеговичу Потаніну.

АТ «Комерційний банк Юністрім».

Також санкції введені проти ПВК, зокрема людей, дотичних до Пригожина.

ТОВ Приватна охоронна організація «Газпромнефть охрана» - охоронне підприємство ПАТ «Газпром», створене згідно з постановою Уряду РФ лютому 2023 року.

ТОВ Vega Strategic Services (PMC Vega) - російська приватна військова компанія, яка діяла в Сирії та Венесуелі.

Смолін Анатолій Анатолійович — лідер ПВК "Вега".

«ІРБІС Скай Тех» — російська компанія з виробництва та розробки безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Центральний науково-дослідний інститут Повітряно-космічних сил Росії та ін.

Чекалов Валерій Євгенович — причетний до мережі закупівель боєприпасів, пов’язаний з Євгеном Пригожиним.

Yong Hyok Rim – залучений до мережі закупівлі боєприпасів, пов‘язаний Євгенієм Пригожиним.

Ігор Михайлович Страмілов — працює або працював в оборонному та пов'язаному з ним секторі економіки РФ. Страмілов є засновником і справжнім кінцевим власником «Вега» та «ІРБІС Скай Тех».

Страмілов займається постачанням бойових БПЛА та іншої військової техніки для ЗС РФ, а також їх бойовими діями в Україні.

Російські еліти, що потрапили під санкції:

Торосов Ілля Едуардович — перший заступник міністра економічного розвитку РФ

Херсонцев Олексій Ігорович — заступник міністра економічного розвитку РФ.

Осмаков Василь Сергійович — перший заступник Міністра промисловості і торгівлі РФ.

Сніккарс Павло Миколайович — заступник міністра енергетики РФ.

Сорокін Павло Юрійович — перший заступник міністра енергетики РФ.

Корольов Сергій Борисович — перший заступник директора ФСБ.

Анохін Василь Миколайович — новопризначений губернатор Смоленської області.

Олексій Леонідович Кудрін — радник з корпоративного розвитку Яндекса, колишній віце-прем'єр, колишній міністр фінансів і голова Рахункової палати.

Павло Олексійович Мариничев — новий генеральний директор алмазодобувної компанії «Алроса», контрольною часткою якої володіє уряд РФ, яка перебуває під санкціями США.

Також під санкції США потрапив енергетичний сектор, зокрема:

Ніпігаз — провідний російський проектно-заготівельний та будівельний інститут, який керує будівельними роботами та закупівлею матеріалів для розвитку трьох великих проектів російського експорту природного газу: «Арктик СПГ-2», «Амурський ГПЗ», і Амурський газохімічний комплекс.

ТОВ «Буровая компания Евразия» (БКЕ) - російська нафтосервісна компанія, що надає переважно бурові послуги, пов'язані з видобутком нафти, газу та газового конденсату.

АТ «Сибірська сервісна компанія» - російська нафтосервісна компанія, основним видом діяльності якої є надання послуг з буріння нафти, газу і газового конденсату; Сибірська Сервісна Компанія також виконує якісні послуги з ремонту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія зняла фінансові санкції із російського мільярдера Олега Тінькова. Це пов'язано з тим, у бізнесмена більше немає ані російських активів, ані громадянства у РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Австралія запровадила санкції проти 35 організацій із Росії.

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