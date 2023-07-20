Санкції проти РФ: у Зеленського пояснили, хто та за що потрапив під нові обмеження США

Санкції торкнуться близько 120 юридичних та фізичних осіб, зокрема й тих, які розташовані в Киргизстані.
США запроваджують санкції проти широкого кола юридичних та фізичних осіб у сферах оборони, технологій, фінансових послуг та енергетичних галузей РФ.
Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Він зазначив, що санкції торкнуться близько 120 юридичних та фізичних осіб, зокрема й тих, які розташовані в Киргизстані. Під обмеженнями опиняються російські виробники зброї та високотехнологічні галузі, які підтримують оборонну промисловість РФ.
Серед них:
- Алексінський хімічний комбінат — виробник боєприпасів і зброї.
- Казанський Державний Казенний Пороховий Завод — виробник вибухових речовин, зброї, боєприпасів, стрілецької зброї та інших предметів оборони.
- АТ НВО «Курганприбор» - виробник комплектуючих для ракетних систем, ракет і бомб.
- Тамбовський Пороховий Завод — один з основних російських виробників боєприпасів для артилерії та стрілецької зброї.
- АТ «Тульський патронний завод» - виробник боєприпасів для стрілецької зброї для російських військ.
- Відкрите акціонерне товариство «Машинобудівний завод «Арсенал» - виробник військової та космічної техніки. Зокрема, «Арсенал» розробляє і виробляє техніку для російського флоту, твердопаливні ракетні двигуни, балістичні ракети.
Серед дотичних до сектору оборони компаній, включно з тими, що допомагають обходити санкції, обмеження запроваджені, зокрема, проти:
- ТОВ «ІМЕКС Експерт» - російська логістична компанія, що працює у сфері закупівель західних товарів і обходить санкції.
- ТОВ «Fivel» - російська технологічна компанія, яка здійснює оптові поставки електронних компонентів російським клієнтам.
- ТОВ «П'ятий елемент Трейдинг» - російський постачальник електронних компонентів і пристроїв.
- Radiant EK AO - московський дистриб'ютор комп'ютерних мікросхем та інших електронних компонентів.
- ТОВ АБ Оптікс — російський виробник і постачальник оптики, що поставляє інфрачервоні камери та діагностичні системи.
- ТОВ Fortap - російська технологічна компанія, яка імпортувала до РФ електроніку на мільйони доларів, у тому числі комп’ютерні компоненти з США.
- AK Systems - російський розробник, виробник і дистриб'ютор високотехнологічних електронних пристроїв.
- ZAO GTME Technologii – компанія з Киргизстану, яка здійснила десятки поставок товарів до Росії, включно з товарами, включеними до списку високопріоритетних товарів, зокрема, електронні інтегральні схеми.
- OSOO Kargolayn (Cargoline) – компанія з Киргизії, яка відправила в РФ авіаційне обладнання іноземного виробництва на мільйони доларів, включно з авіакомпаніями, які підпадають під експортний контроль США.
- Amegino FZE – інженерно-технічна компанія з ОАЕ, яка надає електронні компоненти та пов’язані галузеві послуги. Amegino відправив до РФ десятки партій електроніки, включаючи інтегральні схеми.
- ТОВ АК Мікротех (АКМ) - російська фірма, що спеціалізується на мікроелектроніці.
- MCI Trading DOO Beograd Palilula (MCI) – сербська фірма, яка здійснила численні поставки компонентів РФ.
Фінансові установи та банківський сектор — теж важлива складова пакету.
- JSC Locko Bank - комерційний банк, розташований у Москві.
- АТ «Петербурзький соціально-комерційний банк» - комерційний банк, розташований у Москві та Санкт-Петербурзі.
- АТ «Комерційний банк «Солідарність».
- АТ «Тінькофф Банк» - комерційний банк, який частково належить внесеному до списку США Володимиру Олеговичу Потаніну.
- АТ «Комерційний банк Юністрім».
- Також санкції введені проти ПВК, зокрема людей, дотичних до Пригожина.
- ТОВ Приватна охоронна організація «Газпромнефть охрана» - охоронне підприємство ПАТ «Газпром», створене згідно з постановою Уряду РФ лютому 2023 року.
- ТОВ Vega Strategic Services (PMC Vega) - російська приватна військова компанія, яка діяла в Сирії та Венесуелі.
- Смолін Анатолій Анатолійович — лідер ПВК "Вега".
- «ІРБІС Скай Тех» — російська компанія з виробництва та розробки безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
- Центральний науково-дослідний інститут Повітряно-космічних сил Росії та ін.
- Чекалов Валерій Євгенович — причетний до мережі закупівель боєприпасів, пов’язаний з Євгеном Пригожиним.
- Yong Hyok Rim – залучений до мережі закупівлі боєприпасів, пов‘язаний Євгенієм Пригожиним.
- Ігор Михайлович Страмілов — працює або працював в оборонному та пов'язаному з ним секторі економіки РФ. Страмілов є засновником і справжнім кінцевим власником «Вега» та «ІРБІС Скай Тех».
Страмілов займається постачанням бойових БПЛА та іншої військової техніки для ЗС РФ, а також їх бойовими діями в Україні.
Російські еліти, що потрапили під санкції:
- Торосов Ілля Едуардович — перший заступник міністра економічного розвитку РФ
- Херсонцев Олексій Ігорович — заступник міністра економічного розвитку РФ.
- Осмаков Василь Сергійович — перший заступник Міністра промисловості і торгівлі РФ.
- Сніккарс Павло Миколайович — заступник міністра енергетики РФ.
- Сорокін Павло Юрійович — перший заступник міністра енергетики РФ.
- Корольов Сергій Борисович — перший заступник директора ФСБ.
- Анохін Василь Миколайович — новопризначений губернатор Смоленської області.
- Олексій Леонідович Кудрін — радник з корпоративного розвитку Яндекса, колишній віце-прем'єр, колишній міністр фінансів і голова Рахункової палати.
- Павло Олексійович Мариничев — новий генеральний директор алмазодобувної компанії «Алроса», контрольною часткою якої володіє уряд РФ, яка перебуває під санкціями США.
Також під санкції США потрапив енергетичний сектор, зокрема:
- Ніпігаз — провідний російський проектно-заготівельний та будівельний інститут, який керує будівельними роботами та закупівлею матеріалів для розвитку трьох великих проектів російського експорту природного газу: «Арктик СПГ-2», «Амурський ГПЗ», і Амурський газохімічний комплекс.
- ТОВ «Буровая компания Евразия» (БКЕ) - російська нафтосервісна компанія, що надає переважно бурові послуги, пов'язані з видобутком нафти, газу та газового конденсату.
- АТ «Сибірська сервісна компанія» - російська нафтосервісна компанія, основним видом діяльності якої є надання послуг з буріння нафти, газу і газового конденсату; Сибірська Сервісна Компанія також виконує якісні послуги з ремонту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія зняла фінансові санкції із російського мільярдера Олега Тінькова. Це пов'язано з тим, у бізнесмена більше немає ані російських активів, ані громадянства у РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що Австралія запровадила санкції проти 35 організацій із Росії.
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