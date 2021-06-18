Санкції РНБО запроваджені також проти Чемезова і Шелкова - президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував санкції, запроваджені на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

У п'ятницю, 18 червня, на засіданні РНБО ввели повний пакет санкцій відносно олігарха Дмитра Фірташа, "російського бізнесмена" Павла Фукса, а також росіян: політика Сергія Чемезова та бізнесмена Михайла Шелкова.

Про це написав президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"За пропозицією Служби безпеки України ухвалено рішення про застосування санкцій щодо Фірташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Є. Ухвалено рішення про анулювання низки ліцензій на видобуток титану та інших ресурсів. Ліцензії, зокрема на видобуток природного газу, повернуті державі", - зазначив президент України.

Сергій Чемезов - російський політик, директора корпорації "Ростех", а Михайло Шелков - відомий російський бізнесмен, заступник голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" (металургійна компанія, що виробляє титан).

Нагадаємо, РНБО ще раз перевірить деяких "ворів у законі". Рада Нацбезпеки й оборони перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до "ворів у законі" несправедливо.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання