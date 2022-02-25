Санкції світової спільноти проти РФ та потужний обстріл ворогом Києва: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Японія приєдналася до санкцій проти Росії за війну в Україні. Прем'єр Японії Фуміо Кісіда оголосив про введення нового пакету санкцій проти Росії, зокрема йдеться про експортні обмеження. Читати далі –>
- Канада заявила про запровадження додаткових санкцій щодо Росії через напад РФ на Україну. Читати далі –>
- Євросоюз розширив пакет санкцій проти Росії. Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ухвалене рішення демонструє єдність Євросоюзу. Читати далі –>
- Росіяни здійснили чергові обстріли по Києву. Читати далі –>
- Силам ППО вдалося збити одну з ракет. У Міноборони України заявили, що окупанти відчули усю міць ЗСУ і закликали киян вступати до лав тероборони, щоб захистити рідне місто. Читати далі –>
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.