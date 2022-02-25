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Санкції світової спільноти проти РФ та потужний обстріл ворогом Києва: п'ять новин, які ви могли проспати

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Санкції світової спільноти проти РФ та потужний обстріл ворогом Києва: п'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Японія приєдналася до санкцій проти Росії за війну в Україні. Прем'єр Японії Фуміо Кісіда оголосив про введення нового пакету санкцій проти Росії, зокрема йдеться про експортні обмеження. Читати далі –>
  • Канада заявила про запровадження додаткових санкцій щодо Росії через напад РФ на Україну. Читати далі –>
  • Євросоюз розширив пакет санкцій проти Росії. Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ухвалене рішення демонструє єдність Євросоюзу. Читати далі –>
  • Росіяни здійснили чергові обстріли по Києву. Читати далі –>
  • Силам ППО вдалося збити одну з ракет. У Міноборони України заявили, що окупанти відчули усю міць ЗСУ і закликали киян вступати до лав тероборони, щоб захистити рідне місто. Читати далі –>

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