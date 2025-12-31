Санта-Клаус заговорить українською: листи від маленьких українців офіційно додано до пошти Лапландії

Санта-Клаус додає українську до переліку офіційних мов листування / © ТСН.ua

Офіс Санта-Клауса підтримав ініціативу щодо листування українською мовою, тож діти зможуть листуватися з чарівником рідною мовою.

Про це уповноваженій із захисту державної мови Олені Івановській повідомило Міністерство закордонних справ України.

Зокрема стало відомо, що українську офіційно додадуть до переліку мов, якими користується поштове відділення Санта-Клауса. Тепер маленькі українці зможуть не лише писати листи до Лапландії рідною мовою, а й отримувати відповіді українською.

Ініціатива з’явилася ще у вересні, коли уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до МЗС України з проханням підтримати пропозицію громадян. Згодом посольство України у Фінляндії отримало офіційне підтвердження від керівниці поштового відділення Санта-Клауса Каті Тервонен.

Офіс та Пошта Санти в Лапландії наразі розпочали технічну підготовку для впровадження української мови.

Процес налаштовується так, щоб у найкоротші терміни українська з’явилася в офіційному переліку мов листування.

Листування із Сантою: як написати і отримати відповідь

Українські діти матимуть можливість отримувати різдвяні привітання державною мовою.

«Надзвичайно важливо, що навіть у таких символічних речах враховується право наших дітей на рідну мову. Це прояв солідарності та розуміння важливості ідентичності навіть під час свят», — підкреслила Олена Івановська.

Тож Санта-Клаус та його ельфи вже чекають на листи від українських дітлахів.

