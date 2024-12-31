"Санта перетнув кордон!": ДПСУ оприлюднила символічний ролик до Нового року

У Держприкордонслужбі показали символічне відео з нагоди Нового року. Там повідомляють, що Санта вже перетнув кордон.

Про це повідомляє ДПСУ.

У ДПСУ оприлюднили атмосферний ролик до Нового року

"Офіційно! Державна прикордонна служба України повідомляє: Санта перетнув кордон!", – зазначили у ДПСУ.

Новорічне привітання від ДПСУ

Прикордонники побажали, щоб найзаповітніші мрії громадян України цього року справдилися.

"Наш Санта радить: не забувайте загадувати бажання! Нехай у Новому Році здійсняться найзаповітніші з них!", – відзначили у службі.

Новорічне привітання від ДПСУ

Раніше у ДПСУ повідомили, що спроби нелегального перетину кордону з початку вторгнення найчастіше фіксуються на ділянках з Румунією та Молдовою.

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