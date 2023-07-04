САП просить збільшити заставу очільнику Тернопільської облради і зняти його з посади

Очільник Тернопільської облради заплатив заставу, яку йому призначив суд, і навіть повернувся до своїх робочих обов’язків. Прокурор обурений.

Прокурор САП подав апеляційні скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на рішення слідчого судді щодо справи з очільником Тернопільської обласної ради Михайлом Головком, якого підозрюють у хабарництві. Це сталося після того, як Головко заявив, що повернувся до робочих обов’язків.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Слід зазначити, що рішенням суду було обрано Головку та двом його заступникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тисяч гривень застави.

Однак прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу. Так, прокурор вимагає для очільника Тернопільської облради тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для Головка, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – для іншого заступника.

Крім того, сторона обвинувачення готує клопотання про відсторонення Михайла Головка від посади голови Тернопільської облради, оскільки злочин, який йому інкримінують, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень.

САП зазначає, що двоє заступників Михайла Головка вже звільнили від виконання їхніх посадових обов’язків від березня 2023 року.

Нагадаємо, 28 червня суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлові Головку. Головка взяли під варту на 60 діб з правом внесення застави.

В одержанні неправомірної вигоди у великих розмірах підозрюють також двох заступників начальника Тернопільської ОВА – Ігора Дем'янчука та Ігора Гайдука. Дем'янчукові також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За інформацією слідства, вони вимагали як хабар майже 1,8 млн грн у власника підприємства.

29 червня голова Тернопільської обласної ради вийшов на свободу після внесення застави у розмірі 800 тис. грн і навіть повернувся на роботу.

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