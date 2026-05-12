САП проситиме арешт для Єрмака: названо суму застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомив глава САП Олександр Клименко.

За його словами, сторона обвинувачення також проситиме суд визначити можливість внесення застави. Її розмір планують встановити на рівні 180 млн грн.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу має розпочатися сьогодні о 16:00.

Що відомо про справу «Династія»

Нагадаємо, колишньому керівникові Офісу Президента України Андрієві Єрмаку повідомили про підозру у справі про легалізацію сотень мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

За даними САП та НАБУ, йдеться про організовану групу, яка через кооператив «Сонячний берег» та готівкові розрахунки «відмила» понад 460 млн грн (близько 8,9 млн дол.) упродовж 2021–2025 років. Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.

Сам Єрмак раніше заявляв, що підозра у причетності до угруповання, яке займалося відмиванням незаконно отриманих коштів, є наслідком «публічного тиску на правоохоронців».

Його адвокат заперечує причетність колишнього очільника ОП до легалізації коштів і називає підозру безпідставною.

