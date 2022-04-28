Сапери ДСНС лише за добу ліквідували понад 1 тисячу вибухонебезпечних предметів

Сапери ДСНС лише за добу ліквідували понад 1 тисячу вибухонебезпечних предметів

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 179 разів.

За останню добу вибухотехніки ДСНС виявили, вилучили і знешкодили 1 тис. 245 вибухонебезпечних предметів, зокрема 1 авіаційну бомбу та обстежили територію площею 697,63 га.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС України.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 3 тис. 163 рази, на Київщині – 1 тис. 328, на Миколаївщині – 1 тис. 146, на Черкащині – 642, на Чернігівщині – 421, на Сумщині – 360.

Всього з початку війни Росії проти України рятувальники знешкодили понад 83 тисячі вибухонебезпечних предметів та понад 500 кг вибухової речовини, зокрема майже 2 тисячі авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 14 тис. га.

Нагадаємо, що сапери продовжують розмінування територій Київської області, які були звільнені від російських окупантів. Після роботи саперів у звільнених населених пунктах йде етап відновлення електромереж, водо - і газопостачання та інших елементів критичної інфраструктури.

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