Сапери показали, як пес-піротехнік Патрон допомагає розчищати село від російських мін і снарядів

Сапери показали, як пес-піротехнік Патрон допомагає розчищати село від російських мін і снарядів

Сапери взялися розчищати село Шестовиця, що на Чернігівщині, від спаленої Збройними Силами України техніки окупантів та вибухонебезпечних предметів, які залишили тут росіяни.

Серед танків та бронемашин у Шестовиці - величезна кількість снарядів, мінометні мін, гранат, патронів. Метр за метром сапери ДСНС очищують територію населеного пункту.

"А щоб люди були обізнаними у питаннях мінної безпеки, рятувальники проводять бесіди з місцевими та роздають попереджувальні листівки. Допомагає у цьому наш пес-піротехнік Патрон, якого люблять як дорослі, так і дітки", - розповіли у ДСНС України.

Надзвичайники закликали громадян бути обережними, не поспішати повертатися до власних осель, доки роботи з розмінування повністю не завершаться.

"Не підходьте до розбитої техніки, не з'їжджайте з доріг на узбіччя та не йдіть зараз до лісу. Це може бути небезпечно. Помітили підозрілий предмет – телефонуйте на 101 або 102", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пес Патрон нюхом вишукує боєприпаси та вибухівку на Чернігівщині, після чого гавкотом сигналізує про небезпечну знахідку. Опісля того, як собака знайшов вибухово-небезпечний предмет, експерти вилучають його для подальшого знешкодження.

Про маленького собаку-піротехніка вже створили десятки зображень, яких активно поширюють у Мережі. Так хвостань став зіркою соцмереж.

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