"Сапери збилися з ліку": в Харкові з'явилося поле боєприпасів, якими РФ бомбить місто (відео)

В Харкові є полігон, де зберігають відстріляні окупантами залишки боєприпасів.
У Харкові є майданчик для зберігання залишків вибухонебезпечних предметів, якими російські окупанти обстрілюють місто. Їх тут понад кілька тисяч.
Про це повідомляють "Харьковские известия".
На майданчику є залишки з "Градів", "Ураганів", "Смерчів" та "Торнадо", якими росіяни вкривали місто. Всі вони відстріляні, тож безпечні.
"Сапери вже збилися з ліку. Тут понад 5 тисяч одиниць", - розповідає начальник частини гуманітарного розміновування ДСНС України Ігор Овчарук.
За його словами, зараз Харків здебільшого потерпає від ракетних обстрілів С300 та атак дронів-камікадзе.
Нагадаємо, що у Харкові в розбитому районі Північна Салтівка відкрили нову амбулаторію. Для безпечної роботи медзакладу його обгородили бетонним парканом заввишки 7 метрів та зміцнили бетонними плитами та мішками з піском.
Армія РФ влучила в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. За попередньою нформацією, шестеро людей зазнали поранення.
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