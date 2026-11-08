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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1227
Час на прочитання
2 хв

«Сарай за $8500?»: під Києвом продають будинок, який викликав суперечки

Будинок за 8500 доларів, 25 соток землі, город і фруктові дерева: таку нерухомість пропонують придбати в селі на Київщині.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Під Києвом продають цегляний будинок

Під Києвом продають цегляний будинок

У селі Лук’янівка Броварського району Київської області на продаж виставили цегляну хатину за 8 500 доларів. Населений пункт розташований за 80 кілометрів від столиці, а поблизу знаходяться міста Яготин та Березань. Ціна за це житло викликала справжній ажіотаж та обурення серед користувачів Мережі.

Показуємо та розповідаємо більше про будинок.

Під Києвом продають будинок за $8500: чому оголошення розкритикували

Рієлтор Антон Антоненко показав хату та розповів, чому за неї так мало просять.

«8 500 доларів, друзі. Ось за такий цегляний будинок в селі Лук’янівка. Дуже круто, що є сполучення маршрутне з Києвом, регулярне. Паркан у нас з металопрофілю. Будинок будувався в 90-му році», — каже блогер.

У самому населеному пункті працюють школа, лікарня та чимало магазинів. Загальна площа земельної ділянки становить 25 соток. Є город, фруктові дерева, зведений господарський блок та облаштований вхідний погріб.

Утім, попри міцні стіни й покрівлю, зсередини житло вимагає повного відновлення. Рієлтор наголосив, що об’єктів із готовим ремонтом на ринку зараз немає, а потенціал у цього будинку великий.

«Вклавши сюди 25 тисяч доларів, ви отримаєте цукерочку».

Та попри оптимізм автора відео, люди знову посперечалися в коментарях:

  • «Згубна справа»

  • «Ви на приколі?»

  • «Сарай за 8 500? Серйозно?»

  • «Зима на носі, привести його в жилий стан неможливо»

  • «Супер, в кого руки не зі *****, точно можна зробити цукерочку»

  • «Перший раз бачу реальну ціну для такого будинку»

Продаж цікавої нерухомості: останні новини

Нагадаємо, на Прикарпатті виставили на продаж занедбану гуцульську хату зі стайнею та майже 1,5 гектара земельної ділянки за 18 тисяч доларів. Пропозицію оприлюднив у TikTok блогер Назарій, зазначивши, що навколо немає сусідів, поряд протікає потічок, є рівне поле, яблуневий садок і ділянка під будівництво площею 25 соток.

Низький рівень комфорту й стан житла потребують значних вкладень: об’єкт суттєво заростає, а під’їзд до нього можливий лише позашляховиком після розчищення. Водночас усередині збереглися міцне дубове ліжко, автентична гуцульська піч і старі газети 1990-х років.

Реакція користувачів у соцмережах розділилася: частина коментаторів різко критикує високу ціну через вік і занедбаність будівлі, тоді як інші виявляють до пропозиції щирий інтерес.

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