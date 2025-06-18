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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

SARMIX - новий бренд побутової хімії - презентували на RAU EXPO 2025 Новини компаній

На щорічній виставці RAU EXPO 2025, яка традиційно збирає ключових гравців ринку рітейлу та FMCG, компанія AFINA GROUP презентувала свій новий бренд — SARMIX. Це сучасна українська лінійка засобів для прання, миття посуду та прибирання, яка орієнтована на масовий сегмент і вже готується до масштабного виходу у національний рітейл.

SARMIX - новий бренд побутової хімії - презентували на RAU EXPO 2025

SARMIX створено як відповідь на запит споживачів щодо зрозумілих, ефективних і сучасних рішень для дому. Концепція бренду — "все необхідне в одному" — дозволяє охопити базові побутові задачі без потреби комбінувати засоби різних торгових марок. Уся продукція створена в Україні, на сучасних виробничих лініях, із фокусом на якість і практичність.

У компанії підкреслюють: запуск SARMIX — це продовження системного розвитку власних брендів, серед яких уже добре відомі «Вухастик», iFresh та Family Home. Ціль — зміцнення позицій українських виробників у категорії, яка десятиліттями залишалась під контролем міжнародних корпорацій.

“Ми віримо в силу українського виробництва і прагнемо, щоб наші бренди асоціювались із якістю, доступністю та сучасним підходом. SARMIX — це не просто побутова хімія, це нове бачення порядку вдома, яке відповідає стилю життя сучасних людей,” — зазначають у AFINA GROUP.

Уже зараз бренд з’являється на полицях великих національних торговельних мереж, а також на маркетплейсах. Комунікаційна стратегія включає присутність у діджиталі, соціальних мережах, на тематичних платформах і в офлайн-точках продажу.

AFINA GROUP, що понад 20 років працює на ринку FMCG, продовжує розвивати власне виробництво, логістику та портфель брендів, демонструючи приклад системного підходу до створення якісного українського продукту в категоріях, що є частиною щоденного життя мільйонів родин.

Дата публікації
Кількість переглядів
13
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