Саша і Наташа стали батьками: у родині верблюдів у Харкові народився малюк (відео)

Верблюденя важить 40 кг.

У зоопарку Харкова поповнення - у родині двогорбих верблюдів народилося дитинча.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Маля у родині верблюдів народилось у неочікуваний період. Зазвичай дитинчата з'являються на світ з березня по травень. Але зараз, попри погоду, верблюденя увесь час воліє гуляти на свіжому повітрі.

Дитинча нині завважки 40 кілограмів, на спині в нього одразу ж з’явилися зачатки горбів. Вони поки без жиру, втім за 2 місяці мають значно збільшитися у розмірах. Ім'я верблюду ще не дали, але відомо, що батьків його звати Саша і Наташа.



"Пологи минули легко, швидко. Малюк народився здоровим. Трошки перепочивши, підвівся і вже за кілька годин слідував за мамою. Вона дуже турботлива матуся - ні на хвилину не випускає малюка з поля зору", - розповіла прессекретарка Харківського зоопарку Жанна Сусло.

У Харківському зоопарку народилося дитинча двогорбих верблюдів | Новини України

Нагадаємо, що Ірані в зоопарку в місті Ерак левиця вбила наглядача і втекла зі своїм партнером-самцем з вольєра. Хижаків не могли спіймати декілька годин.

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