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"Сашкові вже нічого не болить": помер хворий на рак хлопчик з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейські

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"Сашкові вже нічого не болить": помер хворий на рак хлопчик з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейські

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

Із хлопчиком прощатимуться 30 грудня.

Помер хворий на рак 10-річний Сашко з Чернівців, чию мрію на початку 2021 року здійснили патрульні. Дитина хотіла служити у поліції, а тому правоохоронці урочисто прийняли його до своєї команди. 

Про це у Facebook повідомила волонтерка Марта Левченко. 

"Тепер нашого Сашка нічого не болить. От би ще втихомирився біль наших сердець, біль мами Сашка, біль Танюші, яка жила своїм братиком, біль рідних", - написала волонтерка. 

Ховатимуть 10-річного Сашка 30 грудня о 13:00 в селі Шишківці Кіцманського району Чернівецької області. 

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