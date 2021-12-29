"Сашкові вже нічого не болить": помер хворий на рак хлопчик з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейські

Із хлопчиком прощатимуться 30 грудня.
Помер хворий на рак 10-річний Сашко з Чернівців, чию мрію на початку 2021 року здійснили патрульні. Дитина хотіла служити у поліції, а тому правоохоронці урочисто прийняли його до своєї команди.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Марта Левченко.
"Тепер нашого Сашка нічого не болить. От би ще втихомирився біль наших сердець, біль мами Сашка, біль Танюші, яка жила своїм братиком, біль рідних", - написала волонтерка.
Ховатимуть 10-річного Сашка 30 грудня о 13:00 в селі Шишківці Кіцманського району Чернівецької області.
Нагадаємо:
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У хлопчика була остання стадія раку, лікарі говорили, що шансів на життя він фактично немає. Проте хлопчик мріяв відчути себе колегою поліціянтів.
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У лютому 2021 року правоохоронці влаштували урочисту посвяту хлопчика в копи. Вони видали Сашку зброю, кайданки і рацію. А ще вдягнули в іменну форму, яку пошили за одну ніч. Під оплески дитина складала присягу і отримала жетон поліцейського.
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