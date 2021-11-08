Сатурація вже не вимірювалася: волонтерка розповіла про страшний перебіг COVID-19 у літньої пацієнтки

Сатурація вже не вимірювалася: волонтерка розповіла про страшний перебіг COVID-19 у літньої пацієнтки

Пенсіонерці відмовили в госпіталізації.

В Одесі хворій на коронавірус 86-річній жінці із вкрай низькою сатурацією, яка вже не вимірювалася, медики швидкої допомоги відмовили в госпіталізації.

Про це написала в Facebook одеська волонтерка Катерина Ножевнікова, яка допомагає медикам боротися з пандемією.

"Найстрашніший запис: Савченко, 86 років. Сатурація вже не вимірюється. Швидка залишила вдома. Просять концентратор, щоб полегшити відхід. Поясню Олександрі Тишейкіній (керівниця проєктів у "Корпорації монстрів". – Ред.), що кисень його на такій стадії не полегшить, а тільки посилить і відтягне", – написала Ножевнікова і сказала, що так їй пояснювали лікарі.

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"Проходить кілька хвилин, Саша заходить і каже мені: вибач, не можу таке сказати. Ну, це ж якась евтаназія. Можна я дам їм, будь ласка. Зараз повернуть концентратор", – сказано в її повідомленні.

Волонтерка каже, що, на жаль, була вимушена відмовити і додала, що подібні ситуації в Одесі трапляються постійно.

"Згадую коментар дорослої жінки під моїм постом про обмеження: "Не хочу жити з обмеженнями, хочу нормальне життя. Щоб повернулося все, як було". Я теж хочу, щоб було як раніше. Але замість цього піду зараз і скажу Олександрі, що бабусі, яка вмирає, ми концентратор не дамо. Тому що черга вже з тих, у кого більше шансів", – написала Ножевнікова.

Наприкінці вона додала моторошну COVID-статистику в Одесі: "Сьогодні повернень 10. Усі невакциновані. Померлих двоє.

Звернень 26. Частину відправлено на госпіталізацію. Сатурації 70 та нижче. 25 осіб не вакциновано, 1 особа отримала 1 дозу CoronaVac. Сидять, чекають на апарати. Повернуть ще чи ні - ми не знаємо".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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