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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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395
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1 хв

Саванний кіт з’явився в Київському зоопарку: який вигляд він має

У Київському зоопарку з’явилась незвична саванна кішка.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Саванний кіт

Саванний кіт / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

У Київському зоопарку з’явилася нова мешканка — саванна кішка на ім’я Маля. Ця тварина була передана зоопарку волонтерами.

Про це повідомив Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.

Для тварини у природному вольєрі фруктового саду створені всі необхідні умови, що відповідають її природним потребам.

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

«Як і всі котики, Маля полюбляє свіже м’ясце, час від часу точить кігтики, ганяється за іграшками, стрибає, бавиться або просто солодко дрімає», — зазначають у зоопарку.

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Тут живе саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Тут живе саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Нагадаємо, у бельгійському уряді з’явився незвичайний, але вже незамінний «радник» — кіт Максимус Тексторіс Пульчер. Його жартома називають ключовим учасником найсерйозніших засідань.

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