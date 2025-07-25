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Саванний кіт з’явився в Київському зоопарку: який вигляд він має
У Київському зоопарку з’явилась незвична саванна кішка.
У Київському зоопарку з’явилася нова мешканка — саванна кішка на ім’я Маля. Ця тварина була передана зоопарку волонтерами.
Про це повідомив Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.
Для тварини у природному вольєрі фруктового саду створені всі необхідні умови, що відповідають її природним потребам.
«Як і всі котики, Маля полюбляє свіже м’ясце, час від часу точить кігтики, ганяється за іграшками, стрибає, бавиться або просто солодко дрімає», — зазначають у зоопарку.
Нагадаємо, у бельгійському уряді з’явився незвичайний, але вже незамінний «радник» — кіт Максимус Тексторіс Пульчер. Його жартома називають ключовим учасником найсерйозніших засідань.