Саванний кіт з’явився в Київському зоопарку: який вигляд він має

Саванний кіт / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

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У Київському зоопарку з’явилася нова мешканка — саванна кішка на ім’я Маля. Ця тварина була передана зоопарку волонтерами.

Про це повідомив Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.

Для тварини у природному вольєрі фруктового саду створені всі необхідні умови, що відповідають її природним потребам.

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Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

«Як і всі котики, Маля полюбляє свіже м’ясце, час від часу точить кігтики, ганяється за іграшками, стрибає, бавиться або просто солодко дрімає», — зазначають у зоопарку.

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Тут живе саванна кішка Маля / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

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