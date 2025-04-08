Save Fluffy in UA – кожна тварина на війні мріє про дружню долоню та 200 грам корму

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Тільки за 2024 року цивільному населенню було передано 120 тонн гумдопомоги. Але навіть тоді, у самому епіцентрі людського болю, директор фонду Ігор Шитіков разом із командою не забували про тих, хто не може сказати «допоможіть» - про тварин. У червні 2023 року, коли Херсонську область затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС, Фонд допоміг врятувати звідти десятки котів і собак.

З 2025 року Ігор Шитіков і співзасновниця Фонду Марія Мягкова вирішили змінити концепцію організації та зосередитися на зооволонтерстві. Так з'явився новий проєкт і нова назва - Save Fluffy in UA.

«Це наш свідомий вибір - допомагати пухнастим і найбеззахиснішим жертвам цієї війни. Вони не винні й дуже потребують тепла, їжі та безпеки», - зазначає співвласниця М'ягкова.

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Чим займається фонд сьогодні?

Із січня по березень 2025 р. команда Save Fluffy in UA:

щомісяця передає понад 10 тонн корму в прифронтові зони Харківської та Донецької областей;

розвозить корм у понад 30 населених пунктів, серед яких: Краматорськ, Вовчанськ, Костянтинівка, Салтівка, Липці;

закупила 10 нових будок, щоб тваринам було де спати;

закупила матеріали для будівництва 15 вольєрів, щоб розширити переповнені притулки.

Допомога надходить навіть у найгарячіші точки, куди можна потрапити тільки з військовим супроводом або спецдозволом. Під час проведення гуманітарних акцій команда неодноразово потрапляла під російські обстріли. У селі Липці Харківської області під час розподілу кормів в автомобіль волонтерів влучив осколок КАБ. Незважаючи на це, Save Fluffy in UA не зупиняється.

Ти потрібен Save Fluffy in UA!

Один дорослий собака потребує приблизно 650 грамів корму на день. Керівники фонду говорять, що можуть забезпечити повноцінне харчування для близько 1000 тварин, хоча в притулках, які фонд підтримує, їх понад 3000. Ситуація критична, але волонтери Save Fluffy in UA об'єднують зусилля для порятунку життів.

Раніше діяльність фонду фінансувалася азербайджанськими меценатами, які до війни мали бізнеси в Україні. Тепер же Save Fluffy in UA потребує нових спонсорів, які небайдужі до долі чотирилапих друзів.

Як можна допомогти просто зараз?

1 Підтримайте Save Fluffy in UA донатом - навіть 50 грн можуть нагодувати одного пухнастого.

2. Станьте голосом тварин - поширюйте інформацію, бо кожен репост і коментар може врятувати життя!

Контакти Фонду

Instagram: @savefluffyinua

Для пропозицій: pr-collaborations@safefluffyinua.org