Сайт проєкту про злочини РФ «Харківський суд. Нюрнберг 2022» переглянули 750 тисяч людей

Сайт проєкту про злочини РФ «Харківський суд. Нюрнберг 2022» переглянули 750 тисяч людей

Сайт проекту про злочини Путіна та його армії в Україні переглянули 744 841 особи зі 130 країн світу.

Про це свідчить статистика відвідувань та аналітика сайту.

Сайт переглядали мешканці всіх країн Європи, Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, Японії. Крім того, жителі Австралії, Індонезії, Нової Зеландії та низки країн Африканського континенту.

Волонтери проєкту зазначили, що згідно з аналітичними даними, відвідуваність сайту зростає з кожним днем ​​Путінської агресії в Україні.

«Крім того, на пошту проекту надійшло понад півтори тисячі листів із фактами злочинів російської армії в Україні. Багато хто з них вже опублікований на сайті. Дякую за вашу підтримку. Ми продовжимо працювати над збором доказів для трибуналу над військовими злочинцями із РФ», - йдеться у заяві.