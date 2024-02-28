Сайт Верховної Ради атакували хакери: чим усе закінчилося

Внаслідок зламу вебсторінки посилання на офіційний Telegram-канал Верховної Ради вело на фейковий канал.
Увечері в середу, 28 лютого, офіційний сайт Верховної Ради України атакували невідомі хакери.
Про це повідомили у пресслужбі українського парламенту.
Внаслідок зламу вебсторінки посилання на офіційний Telegram-канал Верховної Ради вело на фейковий канал. Виправленням цього збою зайнялися відповідні фахівці.
"Як би не намагалися зловмисники й вороги нашкодити – ми переможемо!" – запевнили у повідомленні.
Близько 22:20 Верховна Рада повідомила, що роботу вебсайту відновлено.
"Посилання на офіційний Telegram-канал парламенту працює коректно", – додали в Раді.
Нагадаємо, 18 лютого низка українських електронних ЗМІ зазнали атаки російських хакерів, які розмістили на їхніх сайтах або на офіційних сторінках у соцмережах неправдиву інформацію про події в Авдіївці.
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