СБС оновили добовий рекорд уражень росіян: Мадяр назвав цифри

Російські окупанти / © Getty Images

Реклама

Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем оновили добовий рекорд ураження російських загарбників — 751 солдат, із них 269 ліквідовано.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

Реклама

«5 листопада пілотами СБС оновлено пікову позначку утилізації живої сили противника за 24 години — по 1 хробаку кожні 2 хвилини доби. Середньодобовий показник початку листопада становить 685 одиниць живої сили, 2219 ворожих цілей щодоби (кожні 39 секунд листопада результативно уражено ціль)», — зазначив він.

Реклама

За його даними, 71% втрат (2489 з 3505-ти) — на Добропільському та Гуляйпільському напрямках.

У Силах безпілотних систем припускають, що показник у тисячу уражених російських військових за добу може бути досягнутий ще в листопаді.

Втрати росіян на фронті — останні новини

Упродовж минулої доби, 5 листопада, російська армія втратила на фронті ще 2 440 своїх військових, повідомив Генштаб.

Також росіяни втратили два танки, вісім бойових бронемашин, 54 артилерійські системи, шість засобів ППО, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1 395 БпЛА, 673 одиниці автомобільної техніки й пʼять — спеціальної.

Реклама

За даними президента Володимира Зеленського, у жовтні російська армія зазнала найбільших втрат від початку повномасштабної війни, а українські захисники звільнили більше територій, ніж окупанти змогли захопити.

Новини партнерів

Новини партнерів