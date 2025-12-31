СБС уразили низку об'єктів російської армії: деталі від "Мадяра"

СБС

Птахи Сил Безпілотних Систем завдали ураження по низці військових та інфраструктурних обʼєктів армії Росії. Загалом удар припав на 10 одиниць, що розташовані на ТОТ, та 2 — у глибині РФ.

Про це інформує командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

СБС уразили низку об'єктів РФ

Які об’єкти уражені

Під гарячу руку наших бійців потрапили:

нафтобаза Ровеньки (Луганська область, ТОТ)

база плавзасобів 92 бригади річкових катерів (Оленівка, АР Крим, ТОТ);

трикоординатна радіолокаційна станція «СТ-68» (Оленівка, АР Крим);

три пункти дислокації спецпідрозділу «Рубікон-Д» (Селідове, Донецька область);

два пункти дислокації живої сили противника зі складу 74 омсбр та 589 мсп (Селідове, Донецька область);

ПС «Мелітополь» (Мелітополь, Запорізька область);

ПС «Молочанськ» (Молочанськ, Запорізька область).

«СБС набирає обертів, мастіть очечо, хробаччо, ну ви в курсі. Очі та Жало — хробачий жах», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, днем раніше бійці провели масштабну операцію з метою знищення стратегічно важливих об’єктів ворога на ТОТ Донецької області. Так, СБС уразили низку об’єктів РФ: