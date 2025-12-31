- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
СБС уразили низку об'єктів російської армії: деталі від "Мадяра"
Росіяни зазнали втрат завдяки злагодженим діям бійців СБС.
Птахи Сил Безпілотних Систем завдали ураження по низці військових та інфраструктурних обʼєктів армії Росії. Загалом удар припав на 10 одиниць, що розташовані на ТОТ, та 2 — у глибині РФ.
Про це інформує командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.
Які об’єкти уражені
Під гарячу руку наших бійців потрапили:
нафтобаза Ровеньки (Луганська область, ТОТ)
база плавзасобів 92 бригади річкових катерів (Оленівка, АР Крим, ТОТ);
трикоординатна радіолокаційна станція «СТ-68» (Оленівка, АР Крим);
три пункти дислокації спецпідрозділу «Рубікон-Д» (Селідове, Донецька область);
два пункти дислокації живої сили противника зі складу 74 омсбр та 589 мсп (Селідове, Донецька область);
ПС «Мелітополь» (Мелітополь, Запорізька область);
ПС «Молочанськ» (Молочанськ, Запорізька область).
«СБС набирає обертів, мастіть очечо, хробаччо, ну ви в курсі. Очі та Жало — хробачий жах», — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, днем раніше бійці провели масштабну операцію з метою знищення стратегічно важливих об’єктів ворога на ТОТ Донецької області. Так, СБС уразили низку об’єктів РФ:
логістичний хаб для зберігання та підготовки БпЛА «Герань» та «Шахед»;
пункт передпольотної підготовки і технічного обслуговування безпілотників цих типів та «Гербера»;
центральний склад боєприпасів для ударних дронів;
накопичувальний склад для безпілотників «Гербера»;
пункт зосередження особового складу і технічного персоналу, який займається підготовкою та обслуговуванням дронів.