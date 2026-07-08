СБУ атакувала танкер "тіньового флоту" РФ біля Криму: є відео спецоперації

Sea Baby

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Український морський дрон «Sea Baby» вранці 8 липня атакував великий російський танкер «Blue» неподалік окупованої Ялти. Це судно входить до «тіньового флоту» РФ і потайки возить нафту в обхід міжнародних санкцій.

Про успішну спецоперацію повідомили у Службі безпеки України.

Морський дрон СБУ атакував російський танкер «Blue» — що відомо

За даними відомства, на момент вибуху танкер перебував у виключній економічній зоні України. Безпілотник «Sea Baby» влучив у кормову частину судна. Російська авіація намагалася завадити атаці та знищити український дрон, проте її дії виявилися безрезультатними.

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«Танкер „Blue“ перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Він належить до класу Suezmax — великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об’ємів нафти та нафтопродуктів», — повідомили в СБУ.

В українській спецслужбі наголосили, що ураження суден «тіньового флоту» є частиною системної роботи із послаблення воєнно-економічного потенціалу РФ, яка фінансує війну проти України за рахунок експорту нафти. З погляду міжнародного права та законів війни, такі танкери є легітимними військовими цілями, а удари по них зменшують прибутки Кремля та ускладнюють російську логістику.

ЗСУ атакує танкери РФ — останні новини

Нагадаємо, Україна посилює тиск на російську логістику в окупованому Криму. Після ударів по восьми танкерах, мостах і енергетичних об’єктах забезпечення військ РФ на півострові може суттєво ускладнитися.

До слова, Україна заявляє про законне право атакувати російський «тіньовий флот», який допомагає фінансувати війну. Київ намагається довести, що такі судна можуть мати статус військових активів.

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