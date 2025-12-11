ТСН у соціальних мережах

СБУ безпрецедентно бʼє по росіянам на морі, у повітрі та на суші, — експерт про посилення «санкцій Малюка»

Малюк посилює санкції проти рф на морі, у повітрі та на суші.

Ігор Бережанський
Вибухи на російсьській НПЗ

Вибухи на російсьській НПЗ / © СБУ

Служба безпеки України посилює удари по росіянам у повітрі, на суші та на морі. «Санкції Малюка» залишаються найефективнішими з усіх, що були введені проти рф.

Про це пише військовий експерт Олексій Копитько.

Експерт підкреслює, що Служба вдало працює у континентальному масштабі та стала однією з найкращих у світі. «Днями видання The Wall Street Journal опублікувало великий матеріал про епічну операцію “Павутина”, яку провела СБУ. Безпрецедентну шкоду стратегічній авіації росії важко забути. СБУ стрімко піднімається у світовому рейтингу спецслужб. Служба успішно діє проти значно більш ресурсного та сильного противника. Поєднує як органічні функції контррозвідки, так і нові ударні спроможності. Малюк “запроваджує санкції” обома руками. ЦСО “А” СБУ завдає вже хрестоматійних ударів БПЛА. А 13-те управління ДВКР працює морськими дронами SeaBaby», — акцентує Копитько.

Експерт вважає, що нові удари СБУ по тіньовому флоту мають стратегічне значення. «Кінетичні санкції СБУ проти російського тіньового флоту — це не лише технологічні, а й організаційні та політичні новації, що змінюють ландшафт. СБУ, по суті, створила вилку: або ви розбираєтесь із “тіньовим флотом” адміністративними заходами, або “Південно-Кримський океан” буде закритий для нього нашими санкціями. Це — нова реальність», — підкреслює військовий експерт.

«Впевнений, що СБУ може знищувати танкери швидше, ніж їх будуть будувати корейці та китайці. Тобто перспектива очевидна: російська перевалка нафти через Новоросійськ, Туапсе та інші канали перетвориться на тоненький струмочок. До того ж — переривчастий», — резюмує Копитько.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що окрім ударів по тіньовому флоту рф, безпілотники СБУ також зупинили роботу нафтовидобувної платформи рф у Каспійському морі. Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть». Це перше ураження Україною інфраструктури рф, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.

