СБУ допомагає "Київстару" відновити роботу мережі – коли запрацюють зв'язок та Інтернет

Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти компанії "Київстар" у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після хакерської атаки, яка сталася 12 грудня.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Цифровій інфраструктурі компанії було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований Інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та Інтернету.

"Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління Генштабу Збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. СБУ продовжує документувати кібератаку РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у "Київстарі" розповіли, коли відновлять зв'язок.

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