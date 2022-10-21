СБУ ідентифікувала 8 організаторів псевдореферендуму на півдні України: фото

Колаборанти організовували роботу на "виборчих дільницях" і фальсифікували результати "голосування".

СБУ встановила особи ще восьми організаторів незаконних "референдумів" у тимчасово захоплених районах Херсонської та Миколаївської областей. Зловмисники добровільно пішли на співпрацю з ворогом і увійшли до складу місцевих окупаційних адміністрації, де їхнім завданням було фабрикувати результати фейкового плебісциту.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними спецслужби, семеро мешканців Генічеського району Херсонської області погодились на пропозицію агресорів очолити так звані "виборчі комісії" в райцентрі та селищі Новоолексіївка.

На цим псевдопосадах вони займалися підготовкою до проведення незаконного голосування.

Колаборанти організовували роботу на "виборчих дільницях", зокрема підбирали "персонал" та забезпечували його оргтехнікою.

Крім того, ворожі поплічники формували так звані "реєстри виборців", до яких вписували громадян, які виїхали за межі області.

"Таким чином, вони штучно "накручували" явку людей та кількість голосів на фейкових заходах кремля", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Ще одного поплічника агресорів викрито на організації псевдореферендуму на території Кінбурнської коси на Миколаївщині.

За даними слідства, колаборантом виявився активний прихильник прокремлівських поглядів, який на початку повномасштабного вторгнення приєднався до російських загарбників.

Під час проведення незаконного плебісциту він активно коментував його сфальсифіковані "результати" для пропагандистських російських телеканалів та каналів у "Телеграм".

За даними СБУ, наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території АР Крим.

"Співробітники Служби безпеки встановили місцеперебування всіх колаборантів, маршрути їхнього переміщення та коло зв'язків. Тривають комплексні заходи для їхнього притягнення до відповідальності за злочини проти України", - зазначили у спецслужбі.

Псевдореферендуми Кремля в Україні

Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами в цих регіонах.

Пізніше кремлівський диктатор Путін вніс зміни до Конституції Росії, аби завершити процедуру спроби анексії українських земель.

Верховна Рада України офіційно звернулася до ООН, ЄС, НАТО, парламентів та урядів країн не визнавати так звані російські "референдуми" на захоплених українських територіях та визнати РФ державою-спонсоркою тероризму.

В резолюції Генеральної Асамблеї ООН йдеться про те, що російські "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України не мають жодної юридичної сили і не є підставою для будь-якої зміни статусу цих українських земель.

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