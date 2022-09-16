СБУ ліквідувала 4 нові канали виїзду "ухилянтів" за кордон: які схеми діяли в Україні (фото)

Під час спецоперацій у Львівській, Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях Служба безпеки заблокувала нові канали нелегального виїзду за межі України чоловіків призовного віку.

Про це повідомили в СБУ.



Вартість "послуг" становила від 3 до 10 тис. дол. США залежно від обставин і терміновості зарубіжного "рейсу", зазначають у спецслужбі.



СБУ вдалося запобігти нелегальному переправленню за кордон понад сотні "ухилянтів".



Зокрема у Львівській області ліквідовано механізм протиправного виїзду під виглядом перевезення іноземних вантажів для потреб ЗСУ.

На Одещині безперешкодний виїзд без ретельної перевірки документів забезпечували посадовці декількох контрольно-пропускних пунктів.

У Миколаївській області незаконний "трафік" організували через підробні документи учасників волонтерського руху та фейкових висновків медзакладів.

На Вінниччині схема незаконного виїзду за кордон діяла під виглядом "другого водія" вантажівки.

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