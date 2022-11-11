СБУ ліквідувала ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди

У Києві та Вінницькій області викрили п’ятьох організаторів ботоферми, через яку проводили інформаційні диверсії проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Спеціалізоване обладнання ботоферми дозволяло щодня реєструвати понад 500 анонімних облікових записів у різних соцмережах, зокрема заборонених в Україні.

Саме ці фейкові акаунти використовували для поширення кремлівської пропаганди в Інтернеті.

Насамперед зловмисники масово розповсюджували дезінформацію про ситуацію на фронті, а також виправдовували збройну агресію Росії. Подібні "вкиди" подавали від імені "пересічних" громадян, які нібито проживають в Україні, зокрема у тимчасово окупованих її районах.

За даними слідства, ворожу ботоферму організували четверо мешканців Вінниччини, а технічно обслуговував її житель Києва. Вони пропонували послуги щодо розповсюдження деструктивного контенту з Росії.

Основними клієнтами зловмисників були представники російських спецслужб, які використовували "ботів" для нав’язування рашистської ідеології та брехні про війну в Україні.

Через підставних осіб ворог купував анонімні акаунти та застосовував їх для проведення інформаційно-підривної діяльності. За кожного "бота" ділки отримували плату електронними переказами, які проходили через платіжні системи РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України триває слідство для з’ясування всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Колаборанти в Україні

Від початку повномасштабного наступу Росії СБУ затримала в Україні понад 700 колаборантів. Зокрема спецслужба затримала мешканця Сумщини, який "привів" до околиць Києва понад 120 одиниць техніки загарбників (танків, БМП, гаубиць тощо). Він сам вийшов на ворога, як тільки їхні колони перетнули кордон, і запропонував стати провідником, показати безпечні шляхи до Києва. А журналістка з Маріуполя після окупації міста вирішила перейти на бік росіян – їй оголосили про підозру у колабораціонізмі.

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