СБУ "на гарячому" впіймала російського агента, який коригував нещодавні ракетні удари по Харкову

У Харкові затримали російського агента, який коригував ракетні удари по місту та передава окупантам інформацію про військових.

Контррозвідникики СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 5 лютого. Внаслідок ворожих "прильотів" загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою. Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харківського регіону і передавав їх представникам ворога", - кажуть в СБУ.

Окупанти використовували інформацію зрадника щодо конкретних локацій як потенційні цілі для ракетних атак. До того ж, після "прильотів" цей агент мав зафіксувати і передати ворогу результати влучань.

"Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента, його причетність до нещодавніх ракетних атак на житловий будинок та вищий навчальний заклад Харкова, а також встановили його російських кураторів", - зазначили в СБУ.

За словами правоохоронців, ворожий агент вів комунікацію з куратором через електронні канали зв’язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. На "завдання" зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження. Проте, це не стало на заваді для його виявлення контррозвідниками СБУ.

Співробітники спецслужби затримали агента рф безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога – збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста. На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України у прифронтових районах півдня викрила ще двох агентів ФСБ. Зловмисники збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ.

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