На Харківщині групи осіб збирали інформацію про критичні об'єкти та місця скупчення людей - СБУ

На Харківщині групи осіб збирали інформацію про критичні об'єкти та місця скупчення людей - СБУ

Зловмисники здійснювали фото- та відеофіксацію об'єктів критичної інфраструктури.

В Харківській області затримали три групи людей, які збирали дані про критичні об'єкти інфраструктури та місця скупчення людей.

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Про це на нараді заявив начальник обласного управління Служби безпеки України Роман Дудін.

Він також закликав мешканців Харкова та області надавати інформацію стосовно будь-яких підозрілих груп, осіб, яких не бачили з 2014 року.

Також за словами Дудіна, Росія нарощує військову присутність біля державного кордону України.

У Харківській області значно посилили протиповітряну оборону, у місті працюють групи військової розвідки та «сформовано два пояси оборони з військових».

Нагадаємо, у прикордонних районах України запровадили додаткові режимні обмеження.

Як повідомлялося, РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім двох областей.

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