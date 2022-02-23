На Харківщині групи осіб збирали інформацію про критичні об'єкти та місця скупчення людей - СБУ

Зловмисники здійснювали фото- та відеофіксацію об'єктів критичної інфраструктури.
В Харківській області затримали три групи людей, які збирали дані про критичні об'єкти інфраструктури та місця скупчення людей.
Про це на нараді заявив начальник обласного управління Служби безпеки України Роман Дудін.
Він також закликав мешканців Харкова та області надавати інформацію стосовно будь-яких підозрілих груп, осіб, яких не бачили з 2014 року.
Також за словами Дудіна, Росія нарощує військову присутність біля державного кордону України.
У Харківській області значно посилили протиповітряну оборону, у місті працюють групи військової розвідки та «сформовано два пояси оборони з військових».
Нагадаємо, у прикордонних районах України запровадили додаткові режимні обмеження.
Як повідомлялося, РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім двох областей.
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