СБУ на Харківщині викрила колаборантку, яка збиралася керувати окупаційною "роспоштою"

Колаборантка закликала колишніх колег переходити на бік ворога і намагалася обікрасти одне з міських відділень "Укрпошти".

СБУ на звільненій Харківщині затримала колаборантку, яка добровільно приєдналась до лав загарбницької адміністрації і очолила створену росіянами місцеву "пошту". При цьому жінка обікрала одне з міських відділень "Укрпошти" і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.

Про це Служба безпеки України розповіла у Телеграмі.

Зрадницею виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв’язку. Жінка формувала підконтрольну країні-агресорці поштову мережу у Балаклії та Ізюмі.

Поплічниця окупантів хотіла отримати від колишніх колег електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів. Також закликала їх переходити на бік ворога та передавати на баланс Росії держмайно "Укрпошти".

Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя, але співробітники СБУ своєчасно викрили її. Наразі жінці повідомлено про підозру.

Фото: СБУ

Прихильники Росії в Україні

Українські правоохоронці продовжують викривати прихильників російської війни в Україні. Дедалі більше таких випадків стається на щойно деокупованих територіях.

Так, Служба безпеки України ідентифікувала 30 нових колаборантів, які вступили до окупаційних органів так званих "МВД" і "Генпрокуратури" РФ у Луганській області.

Крім того, у Покровському районі Донецької області правоохронці затримали прихильницю путінської армії, яка передавала ворогу інформацію про розташування підрозділів та пересування техніки ЗСУ на Донбасі.

Раніше Служба безпеки України викрила чоловіка, який надав російським військам координати для ракетних ударів по Києву. Підозрюваним виявився 56-річний киянин, який від 2017 року мешкає в анексованому Криму.

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