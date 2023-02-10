Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

СБУ на Житомирській митниці: підозру отримала майже половина інспекторів на зміні (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
1343
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
СБУ на Житомирській митниці: підозру отримала майже половина інспекторів на зміні (фото)

Фото: СБУ

Посадовці займалися махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. Підозру отримали п'ять головних інспекторів митного посту, що становить майже половину митників, які працювали на зміні. 

Про це 10 лютого повідомили в СБУ.

Протиправна діяльність чиновників призвела до збитків державі щонайменше на 3,5 млн грн

За даними слідства, посадовці займалися махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів. Зокрема, вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Схема працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом. Вона надавала митникам підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок. Через такі маніпуляції автомобілі "молодшали", а обов’язкові митні платежі до держбюджету кардинально зменшувалися. 

Митники, зловживаючи службовим становищем, "не помічали" цих порушень та не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів. Було задокументовано ввезення та оформлення в режимі "імпорт", а потім продаж доброчесним покупцям більше двох десятків вантажних автомобілів

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Правоохоронці продовжують перевіряти причетність інших службових осіб митниці до корупційної схеми і проводять відповідні слідчі дії на митному посту, який фігурує у злочинній схемі. Вилучаються документація та електронні носії інформації, що можуть містити докази протиправної діяльності.

Наразі п'ятьом головним інспекторам митного посту "Житомир Центральний" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру проросійській адвокатці та громадській діячці Тетяні Монтян. Вона публічно виправдовує російську збройну агресію.

Нові очільники СБУ та МВС: що відомо про Василя Малюка та Ігоря Клименка

Нові очільники СБУ та МВС: що відомо про Василя Малюка та Ігоря Клименка

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1343
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація