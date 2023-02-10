СБУ на Житомирській митниці: підозру отримала майже половина інспекторів на зміні (фото)

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. Підозру отримали п'ять головних інспекторів митного посту, що становить майже половину митників, які працювали на зміні.

Про це 10 лютого повідомили в СБУ.

Протиправна діяльність чиновників призвела до збитків державі щонайменше на 3,5 млн грн.

За даними слідства, посадовці займалися махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів. Зокрема, вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Схема працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом. Вона надавала митникам підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок. Через такі маніпуляції автомобілі "молодшали", а обов’язкові митні платежі до держбюджету кардинально зменшувалися.

Митники, зловживаючи службовим становищем, "не помічали" цих порушень та не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів. Було задокументовано ввезення та оформлення в режимі "імпорт", а потім продаж доброчесним покупцям більше двох десятків вантажних автомобілів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Правоохоронці продовжують перевіряти причетність інших службових осіб митниці до корупційної схеми і проводять відповідні слідчі дії на митному посту, який фігурує у злочинній схемі. Вилучаються документація та електронні носії інформації, що можуть містити докази протиправної діяльності.

Наразі п'ятьом головним інспекторам митного посту "Житомир Центральний" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру проросійській адвокатці та громадській діячці Тетяні Монтян. Вона публічно виправдовує російську збройну агресію.

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