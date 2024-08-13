СБУ "накрила" агента РФ, який готував замах на українського офіцера

СБУ та Нацполіція затримали агента РФ, який після підпалів авто у Києві отримав завдання готувати замах на українського офіцера.
Служба безпеки та Національна поліція затримали агента спецслужб РФ, який готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Щоб впевнитися у спроможності агента виконати завдання, ворог спочатку дав йому два "тестових випробування" - підпалити авто українських захисників. Після цього фігурант отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. У подальшому ворог планував здійснити на нього замах.
СБУ та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани і затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу "цілі" і ще не встиг встановити камеру.
Фігурантом виявився 20-річний киянин. Під час обшуків у нього вилучено легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто та мобільний телефон з доказами злочинів.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, у Вінниці затримали зловмисника, який прибув з сусідньої країни і мав завдання підпалювати службові автомобілі Збройних сил України. Він шукав транспортні засоби, які раніше були задіяні на фронті, а тепер проходять технічне обслуговування в Вінниці.
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