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СБУ "накрила" агента РФ, який готував замах на українського офіцера

СБУ "накрила" агента РФ, який готував замах на українського офіцера

СБУ затримала агента РФ, який готував замах на українського офіцера / Фото: Служба безпеки України

СБУ та Нацполіція затримали агента РФ, який після підпалів авто у Києві отримав завдання готувати замах на українського офіцера.

Служба безпеки та Національна поліція затримали агента спецслужб РФ, який готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Щоб впевнитися у спроможності агента виконати завдання, ворог спочатку дав йому два "тестових випробування" - підпалити авто українських захисників. Після цього фігурант отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. У подальшому ворог планував здійснити на нього замах.

СБУ та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани і затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу "цілі" і ще не встиг встановити камеру.

Фігурантом виявився 20-річний киянин. Під час обшуків у нього вилучено легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто та мобільний телефон з доказами злочинів.

Докази злочинної діяльності зрадника / © Служба безпеки України
Докази злочинної діяльності зрадника / Фото: Служба безпеки України
Докази злочинної діяльності зрадника / © Служба безпеки України
Докази злочинної діяльності зрадника / Фото: Служба безпеки України
Докази злочинної діяльності зрадника / © Служба безпеки України
Докази злочинної діяльності зрадника / Фото: Служба безпеки України

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, у Вінниці затримали зловмисника, який прибув з сусідньої країни і мав завдання підпалювати службові автомобілі Збройних сил України. Він шукав транспортні засоби, які раніше були задіяні на фронті, а тепер проходять технічне обслуговування в Вінниці.

Підпалював машини ТЦК! На Вінниччині затримали чоловіка

Підпалював машини ТЦК! На Вінниччині затримали чоловіка

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