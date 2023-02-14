СБУ "накрила" мережу злочинців, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків маріупольців

СБУ викрила шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Маріуполя.

Служба безпеки припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла "грабувати" українські банки. Ділки працювали в інтересах Росії й намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн грн.

Про це повідомили у СБУ.

До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн банкінгу. Для проходження "ідентифікації" використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

"Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до рф і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території", - кажуть в СБУ.

Щоб приховати сліди злочину учасники схеми "конвертували" викрадені гроші у криптовалюту. Для масового "обдзвону" українських банків організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку, співробітники якого через мережу Інтернет та спецобладнання на території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які "в темну" виконували вказівки своїх керівників.

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання. Під час обшуків у 8 областях нашої держави вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок. Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.

Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, "виводячи" їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації "ДНР" та кураторів з ФСБ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки заблокувала діяльність потужної прокремлівської ботоферми у Запоріжжі, яка закликала донатити на підтримку солдатів армії Російської Федерації.

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