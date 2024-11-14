СБУ навіть перевершила "Моссад": експерт про ліквідацію керівника штабу флоту РФ у Севастополі

Спецоперація з ліквідації капітана 1-го рангу РФ Валерія Транковського у Севастополі продемонструвала, що українські спецслужби працюють не гірше, а подекуди краще за ізраїльський "Моссад".

Під час проведення операції з ліквідації капітана 1-го рангу, керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського українська спецслужба показала себе не гірше "Моссаду" – ізраїльської зовнішньої розвідки, яка вважається однією з кращих у світі.

Таку думку висловив військовий експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телемарафону.

За його словами, така операція дуже напружено, ретельно готується, треба було знайти та підготувати відповідних фахівців, вивчити графік "цілі" тощо.

"Якщо ми назвемо термін у 5-6 місяців, то не сильно помилимося. Цей термін – тільки підготовка, хто й де буде, яка участь, хто виконуватиме, підбір відповідної людини, людей, які будуть асистувати, допомагатимуть залишити це місце, щоб не бути захопленим російськими правоохоронцями… Плюс сюди включаємо час на місці. Тобто, треба було спостерігати за цією людиною, визначити її графік, куди вона їде – до коханки, в магазин, рибалити, пиячити..." - пояснив Ступак.

Він додав, що також потрібно було вирахувати та визначити зручне місце, коли можна встановити вибуховий пристрій. Окремий нюанс – вибухівка: її треба було привезти з собою або виготовити на місці радіотехнічний пристрій, за допомогою якого підірвали автівку. Як пояснив експерт, вибухівку не придбаєш "у супермаркеті Севастополя", тобто все, що стосується вибухового пристрою – дуже складна операція.

"Плюс останнє – евакуація... Ліквідували людину та треба швидко евакуйовуватися, бо росіяни одразу активують плани перехоплення… Вони призупиняють рух потягів, літаків, наземного та водного транспорту, починають більш ретельно перевіряти документи. Тобто, без перебільшення, це (у Севастополі – ред.) дуже влучна та серйозна операція Служби безпеки України. І треба зазначити, що санкції від СБУ працюють набагато ефективніше, ніж санкції від ЄС", - наголосив Ступак.

Водночас спеціаліст додав, що не став би недооцінювати ворога, але українським фахівцям вдалося знайти "шпаринку", коли автівку начальника штабу не оглядатимуть, увага окупантів на чомусь розосередиться тощо.

Ступак також підкреслив, що СБУ доводиться розробляти нові спецоперації, відмінні одна від одної – не повертатися до попередніх прийомів. Наприклад, утікач, екснардеп Ілля Кива був застрелений, Кримський міст спочатку підірвали на поверхні, потім атакували дронами, а Транковського підірвали. Експерт пояснив, що психіка людини спрямована на те, що треба готуватися до того, що було раніше, а до нового вона, як правило, не готова.

При цьому він вважає, що СБУ в окремих випадках працює навіть краще, ніж ізраїльська зовнішня розвідка "Моссад", яка вважається однією з найбільш ефективних і професійних спецслужб у світі.

"Весь час з’являється щось нове, креативне й це, беззаперечно, досягнення наших спецслужб. Я їм постійно кажу: "Хлопці, ви не порівнюйте себе з "Моссадом". Бо в окремих моментах ви стали на голову вищі, ніж "Моссад". Хай вони рівняються на вас", - додав Ступак.

За його словами, в Україні є багато фахівців різних служб, які можуть "чудово працювати" у цьому напрямку паралельно, не заважаючи один одному.

Нагадаємо, у Севастополі ліквідували ще одного воєнного злочинця – керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Валерія Транковського. Саме через нього загинули десятки цивільних українців й, зокрема, він причетний до обстрілу Вінниці "Калібрами" у липні 2022 року. В той трагічний день в одну мить загинуло 29 мирних жителів, серед яких були діти. Як вдалося мінуснути окупанта, та які ще злочини він скоїв – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

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