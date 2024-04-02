СБУ назвала прізвище одного із винних у ракетному ударі РФ по багатоповерхівці в Умані

Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Богатікова, генерального директора російського заводу, який виробляє крилаті ракети для ударів по Україні, та повідомила йому підозру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Наголошується, що підприємство Радуга спеціалізується на серійному виробництві далекобійного ракетного озброєння для російських військ. Насамперед мова йде про крилаті ракети типу Х-101, які окупанти використовують для здійснення ударів по цивільній інфраструктурі України.

"Саме такою ракетою окупанти поцілили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року. Тоді унаслідок повітряної атаки рф загинуло 23 місцевих жителя, серед них – 6 дітей. Під час вогневого ураження було повністю зруйновано під’їзд з 27 квартир", - сказано у повідомленні.

У СБУ встановили, що за безперебійні поставки ракетного озброєння окупаційним угрупованням Росії завод отримав відзнаку "вдячність президента рф".

Гендиректор російського заводу Сергій Богатіков / Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Богатікову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення Богатікова до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру ватажкам "ДНР", які організували "голосування" за Путіна.

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