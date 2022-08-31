СБУ назвала ще трьох російських окупантів, які вбивали мирних людей на Київщині: фото

Серед російських воєнних злочинців - командир та двоє контрактників, які вбили чоловіка у Гостомелі за відмову їм у допомозі.

Служба безпеки ідентифікувала трьох російських військових, які обстрілювали мирні населені пункти Київщини та вбивали цивільних людей.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Спецслужба зібрала докази їхніх воєнних злочинів.

Один з окупантів - підполковник Андрій Марушкін, командир 15-ї окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади (ОМСБр). Від 1 до 30 березня він наказував обстрілювати з артилерії населені пункти та цивільні об'єкти у Київській області. Йому оголосили підозру за двома статтями ККУ (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, та вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Серед ідентифікованих є і два контрактники ЗС РФ Олексій Токмаков та Олексій Крошкін. За даними СБУ, 11 березня вони застрелили мешканця Гостомеля, який відмовився допомагати окупантам розвантажувати боєприпаси.

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