СБУ оголосила підозру російським суддям, які "узаконили приєднання" окупованих територій України

10 суддів Конституційного суду РФ причетні до "легітимізації" кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України, зазначають в СБУ.

СБУ повідомила про підозру суддям Конституційного суду РФ, які "узаконили приєднання" тимчасово окупованих районів України до Росії.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 10 суддів Конституційного суду РФ, які причетні до "легітимізації" кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України. 2 жовтня минулого року вони визнали "законними" договори про "приєднання" до Росії тимчасово окупованих територій України", - йдеться у повідомленні.

Для цього судді підписали постанови про прийняття до складу РФ так званих захоплені території Донецької та Луганської областе, а також частини Запорізької і Херсонської областей.

На той момент до складу Конституційного суду РФ входили 10 чинних суддів, разом із голової цієї установи. Таким чином, докази зібрано на всіх посадовців, які підтримали це рішення.

"Вище військово-політичне керівництво Росії використовувало цей висновок Конституційного суду РФ як формальний етап в анексії захоплених районів України", - зазначили у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським суддям про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України).

Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігурантів до відповідальності за злочини проти України, кажуть в СБУ.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін 30 вересня підписав документи про “приєднання” українських окупованих росіянами територій до складу РФ. Там були проведені псевдореферендуми, на яких, як очікувалося, намалювали переважну більшість голосів за входження до складу РФ.

Конституційний суд Російської Федерації підтримав присвоєння окупованих територій Донбасу, а також Херсонської та Запорізької областей.

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